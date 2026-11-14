UEH tiếp nhận khu đất hơn 5.200 m² cạnh Hồ Con Rùa, định hướng phát triển Quảng trường Tri thức

Theo đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) định hướng bảo tồn công trình, đồng thời phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức, phục vụ hoạt động học thuật, kết nối quốc tế và cộng đồng.

Địa chỉ số 3 Công trường Quốc tế có vị trí đặc biệt tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh được chuyển giao cho Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngày 12/11/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao cơ sở nhà, đất tại số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, từ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (trực thuộc Văn phòng Bộ) cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng.

Theo phụ lục danh mục tài sản điều chuyển, số liệu kiểm kê tại thời điểm 31/12/2025 cho thấy tổng nguyên giá tài sản tại cơ sở này gần 1.798,13 tỷ đồng. Trong đó, khu đất có diện tích 5.259 m², nguyên giá và giá trị còn lại được ghi nhận hơn 1.789 tỷ đồng.

Việc điều chuyển được thực hiện theo Quyết định số 3061/QĐ-BGDĐT ngày 21/10/2026, trên cơ sở thống nhất ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 9932/UBND-KT. Theo quyết định, mục đích điều chuyển là chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tăng giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và thực hiện kê khai biến động tài sản theo quy định.

Bảo tồn công trình, phát triển không gian tri thức

Sau khi tiếp nhận, UEH định hướng tiếp tục bảo tồn, chỉnh trang và phát huy giá trị công trình, đồng thời bảo đảm cơ sở này phục vụ các hoạt động chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tọa lạc cạnh Hồ Con Rùa, cơ sở số 3 Công trường Quốc tế có vị trí đặc biệt tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ có lợi thế về vị trí, công trình còn gắn với nhiều giai đoạn phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía Nam.

Trên cơ sở đó, UEH dự kiến phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức quốc tế, một không gian mở kết nối nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và các hoạt động giáo dục phục vụ cộng đồng.

Theo định hướng đề án, công trình sẽ được tổ chức thành 4 khu vực chức năng: Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng (Urban Think Lab); Không gian Nghệ thuật và Bền vững (Art and Sustainability Studio); Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub); cùng khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các phương án cải tạo được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp vận hành bền vững.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH cho biết: “UEH xác định trách nhiệm trước hết là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên nền tảng đó, chúng tôi mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường tri thức quốc tế - một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng. Từ những trải nghiệm khoa học dành cho các em học sinh khu vực lân cận đến các diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế, tri thức sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Giáo dục và Thành phố”.

Quảng trường Tri thức - không gian giáo dục và kết nối quốc tế

Mô hình Quảng trường Tri thức - nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tri thức và đối thoại cộng đồng

Ý tưởng phát triển cơ sở số 3 Công trường Quốc tế được UEH định hình theo mô hình Quảng trường Tri thức (Learning Agora, Urban Gateway), lấy cảm hứng từ Agora thời Hy Lạp cổ đại – nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tri thức và đối thoại cộng đồng.

Với vị trí liền kề Hồ Con Rùa, không gian này được định hướng kết nối với cảnh quan xanh và các địa điểm văn hóa, kiến trúc tại trung tâm Thành phố. Các hoạt động dự kiến tổ chức gồm diễn đàn học thuật, triển lãm nghệ thuật, lớp học mở, chương trình trải nghiệm và chia sẻ kiến thức dành cho người dân.

Đáng chú ý, UEH dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận. Thông qua các hoạt động thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường, học sinh có cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học theo phương pháp thực hành, khám phá.

Bên cạnh chức năng phục vụ cộng đồng, Quảng trường Tri thức còn được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học, đối thoại chính sách và chương trình hợp tác quốc tế.

Hiện nay, UEH có mạng lưới 121 học giả quốc tế, 125 đối tác giáo dục toàn cầu và hệ thống 14 khuôn viên tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Nha Trang. Đây là nền tảng để nhà trường mở rộng hoạt động giao lưu học thuật, kết nối các nhà khoa học, học giả và đối tác quốc tế tại cơ sở mới.

Việc phát triển không gian này cũng gắn với chiến lược UEH UniverCity Innovation Hub giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, hướng đến mô hình đại học đồng kiến tạo đa ngành, bền vững và trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo trong lòng đô thị.

Trong thời gian tới, UEH sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án cải tạo, phát triển cơ sở theo nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, bảo tồn giá trị lịch sử và mở rộng các hoạt động giáo dục phục vụ xã hội.

Việc phát triển cơ sở này tiếp tục cụ thể hóa định hướng chiến lược Đại học đồng kiến tạo đa ngành, bền vững, hạt nhân đổi mới sáng tạo trong lòng đô thị (UEH UniverCity Innovation Hub) giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045 của UEH, trong đó đại học tăng cường kết nối với chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cộng đồng để cùng nghiên cứu, chia sẻ tri thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn.