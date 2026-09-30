UEH Mekong khai giảng khóa 52, tăng kết nối đào tạo với thực tiễn ĐBSCL

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự lễ khai giảng khoá 52 phân hiệu ĐH Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long.

Sáng 30/9, Phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại tỉnh Vĩnh Long (UEH Mekong) tổ chức Lễ khai giảng khóa 52 - đại học chính quy. Lễ khai giảng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Lễ khai giảng đánh dấu hành trình đại học của hơn 450 tân sinh viên trong năm UEH kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển.

Buổi lễ với chủ đề “A Journey of Knowledge - Connecting People - Shaping a Sustainable Future” (Hành trình tri thức - Kết nối con người - Kiến tạo tương lai bền vững) được tổ chức cùng lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp và chương trình hướng đến kỷ niệm 50 năm UEH.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH phát biểu tại lễ khai giảng.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của khóa 52 khi gia nhập cộng đồng UEHer trong năm UEH đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, đại học không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình trải nghiệm, kết nối, đặt câu hỏi, khám phá và trưởng thành. Đối với sinh viên UEH Mekong, việc học được kỳ vọng gắn với những vấn đề thực tiễn của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), qua đó cùng địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng tìm kiếm những giải pháp thiết thực.

“Mỗi thế hệ không chỉ tiếp nối những giá trị được vun đắp từ thế hệ trước, mà còn có trách nhiệm làm giàu và trao lại những giá trị ấy cho thế hệ sau”, PGS.TS Bùi Quang Hùng chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao khen thưởng cho các tân sinh viên là á khoa khoá 52 của Phân hiệu ĐH Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long.

Trong khuôn khổ chương trình, UEH Mekong ký kết hợp tác với 21 cơ quan, doanh nghiệp, mở rộng không gian phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, trải nghiệm thực tế và phát triển nguồn nhân lực.

Theo nhà trường, các nội dung hợp tác tập trung vào việc tăng kết nối giữa đào tạo và thực tiễn thông qua thực tập, học kỳ doanh nghiệp, tham quan thực tế, chuyên gia chia sẻ, góp ý và đánh giá chương trình đào tạo, cũng như đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo với các cơ quan, doanh nghiệp.

Nhà trường hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp. Việc mở rộng mạng lưới tại khu vực ĐBSCL được xác định nhằm tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường thực tế, vận dụng kiến thức và chuẩn bị năng lực nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thị trường lao động.

Cũng trong chương trình, Talkshow “Đến UEH, nghe Mekong kể chuyện” giới thiệu những nét đặc trưng về con người, văn hóa và giá trị của vùng đất Mekong trong mối liên hệ với hành trình phát triển của UEH Mekong.

Đây là một phần trong định hướng “Bring Global to Local”, đưa tri thức, nguồn lực và kết nối từ UEH đến gần hơn với thực tiễn ĐBSCL, đồng thời lan tỏa những giá trị của vùng đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Lễ khai giảng khóa 52 diễn ra trong dấu mốc 50 năm của UEH. Từ nền tảng đó, hơn 450 tân sinh viên UEH Mekong bắt đầu hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành, với định hướng gắn tri thức được học với những vấn đề thực tiễn của địa phương và khu vực.