UEFA gây sức ép lên FIFA vì hàng loạt quyết định gây tranh cãi

Folarin Balogun được phép thi đấu ở vòng 1/8 World Cup 2026 dù trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) gửi văn bản yêu cầu FIFA làm rõ một loạt quyết định dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino. FIFA có thời hạn đến ngày 2/11 để cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề được phía châu Âu nêu ra.

Động thái diễn ra sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich hôm 15/10. Tại cuộc họp, nhiều đại diện UEFA không hài lòng với cách Infantino giải thích những vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại và công tác điều hành của FIFA.

Căng thẳng giữa hai tổ chức tiếp tục gia tăng khi các quan chức châu Âu cho rằng FIFA thiếu minh bạch trong một số quyết định quan trọng, đặc biệt ở những vấn đề liên quan trực tiếp đến World Cup.

FIFA bị chất vấn về thương vụ 4,2 tỷ USD

Một trong những vấn đề khiến UEFA phản ứng mạnh nhất là kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), công ty dự kiến quản lý và khai thác quyền thương mại của World Cup cùng một số giải đấu khác.

Theo đề xuất, FIFA muốn bán 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch được định giá khoảng 4,2 tỷ USD, với sự tham gia của một nhóm đầu tư có liên hệ với Joshua Kushner, em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức UEFA lo ngại FIFA đang tìm cách chuyển nhượng một phần lợi ích thương mại lâu dài của World Cup mà chưa tham khảo đầy đủ ý kiến từ các liên đoàn thành viên. Họ cũng đặt câu hỏi về cách định giá, quá trình đàm phán và những cá nhân tham gia thương vụ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu sức ép từ UEFA sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi.

Trước sức ép từ các thành viên Hội đồng FIFA, kế hoạch cuối cùng bị hủy bỏ. Infantino thừa nhận có sai sót trong quá trình triển khai, nhưng lời giải thích của ông chưa đủ thuyết phục các đại diện bóng đá châu Âu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức, Bernd Neuendorf cho rằng FIFA chưa trả lời đầy đủ những câu hỏi quan trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, Debbie Hewitt, đồng thời giữ chức Phó chủ tịch FIFA, cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành của Infantino.

UEFA muốn FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan để xác định thương vụ được chuẩn bị và phê duyệt theo quy trình nào. Dù dự án không còn được triển khai, phía châu Âu vẫn cho rằng những người tham gia Hội đồng FIFA có quyền biết rõ các quyết định đã được đưa ra.

Vụ thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ khiến FIFA thêm rắc rối

Ngoài vấn đề tài chính, UEFA còn yêu cầu FIFA giải thích quyết định xử lý án phạt dành cho Folarin Balogun tại World Cup 2026.

Tiền đạo tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16 hôm 1/7. Theo quy định thông thường, Balogun phải nghỉ thi đấu ít nhất một trận và không được góp mặt ở vòng 1/8 gặp Bỉ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA sau đó cho phép Balogun hưởng án treo có điều kiện, giúp anh đủ điều kiện ra sân ở trận tiếp theo. Tuyển Mỹ cuối cùng thua Bỉ 1-4 và dừng bước tại vòng 1/8.

Quan hệ giữa Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành một trong những vấn đề được UEFA yêu cầu giải trình.

Quyết định gây tranh cãi khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận từng đề nghị Infantino xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ bên ngoài trong quá trình xử lý kỷ luật.

Infantino bác bỏ những nghi ngờ, khẳng định quyết định liên quan đến Balogun được đưa ra độc lập bởi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, UEFA vẫn muốn được tiếp cận các tài liệu để làm rõ cơ sở pháp lý và quá trình xem xét án phạt.

Bên cạnh hai vụ việc kể trên, UEFA còn đặt câu hỏi về quan hệ giữa Infantino và Trump, giải thưởng Hòa bình do FIFA lập ra, cùng một số quyết định liên quan đến công tác tổ chức World Cup 2026.

Những bất đồng xuất hiện khi FIFA chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 3/2027. Hạn chót đăng ký ứng viên là ngày 18/11, trong khi Infantino đang hướng đến một nhiệm kỳ mới.

Các quan chức bóng đá châu Âu được cho là cân nhắc tìm ứng viên cạnh tranh nếu những yêu cầu giải trình tiếp tục không được đáp ứng. Với UEFA, vấn đề không chỉ nằm ở một thương vụ bị hủy bỏ hay án phạt của một cầu thủ, mà còn liên quan đến cách FIFA đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến bóng đá thế giới.