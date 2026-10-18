UEFA gây bất ngờ với kế hoạch đưa Beckham lên ghế Chủ tịch FIFA

Tờ báo Sport , dẫn lời Sky Sport Đức, một số nhân vật trong UEFA và Liên đoàn Bóng đá Đức đã đề xuất David Beckham, huyền thoại bóng đá Anh, là một trong những ứng cử viên tiềm năng thay thế Infantino.

Những động thái này bắt đầu từ cuộc họp Hội đồng FIFA gần đây nhất, kết thúc một cách vô cùng đáng thất vọng đối với những người chỉ trích Infantino.

UEFA đã chuẩn bị sẵn một loạt câu hỏi về các vấn đề then chốt như bản quyền thương mại và bản quyền truyền hình.

Infantino một lần nữa né tránh các câu trả lời trực tiếp, đồng thời mở đường cho nhiệm kỳ chủ tịch thứ tư của mình. Trong khi đó, hạn chót chính thức để đăng ký ứng cử với FIFA là ngày 18/11.

David Beckham. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Bernd Neuendorf, đã thừa nhận điều này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RTL và Sky Sport, nói rằng: "Chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu tìm kiếm một người khác đứng đầu FIFA, và tất nhiên điều đó đòi hỏi phải giới thiệu một ứng cử viên thay thế".

Sau hội nghị thượng đỉnh quy tụ các chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu tại Berlin, UEFA đã đề ra các tiêu chí cần thiết để lựa chọn nhân vật phù hợp cho vị trí này.

Ứng viên của họ phải là một nhân vật được kính trọng và được chấp nhận rộng rãi trong giới bóng đá, có kinh nghiệm quản lý và khả năng xây dựng liên minh giữa các liên đoàn châu lục, cùng với cam kết vững chắc về tính liêm chính và cải cách.

Một tiêu chí được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc họp của các quan chức liên đoàn: ứng cử viên phải có sức hút và tầm ảnh hưởng quốc tế để cạnh tranh với phạm vi truyền thông rộng lớn và tầm ảnh hưởng thể chế đáng kể mà Infantino đang nắm giữ.

Messi và Beckham. Ảnh: AFP

Trong số những cái tên đang được nhắc đến nhiều chính là David Beckham là nổi bật và độc đáo nhất. Cựu ngôi sao tuyển Anh sở hữu những phẩm chất hiếm thấy ở giới lãnh đạo truyền thống của các liên đoàn thể thao.

Danh tiếng toàn cầu và sự độc lập về tài chính kết hợp với tầm ảnh hưởng thực sự trong điều hành, điều mà ông đã thể hiện khi là đồng sở hữu của Inter Miami tại MLS, đỉnh cao nhất là việc chiêu mộ Lionel Messi.

Mối quan hệ chặt chẽ của Beckham với thị trường Bắc Mỹ cũng giúp ông trở thành cầu nối tiềm năng giữa bóng đá châu Âu và CONCACAF.

Đây là một trong những liên đoàn khu vực mà UEFA đang tìm cách tranh thủ sự ủng hộ nhằm xây dựng một liên minh đủ mạnh để đối trọng với phe ủng hộ Infantino, vốn vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể tại châu Phi và châu Á.

Beckham và Infantino. Ảnh: Getty Images Sport

Mặc dù đề xuất này được đánh giá là hấp dẫn, việc hiện thực hóa vẫn đối mặt với không ít trở ngại. Beckham từ lâu đã duy trì mối quan hệ thân thiết với chính Infantino, đồng thời thường xuyên tham gia các sự kiện và chiến dịch chính thức của FIFA.