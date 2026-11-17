UEFA đã gấp rút tìm kiếm một ứng viên đại diện cho các liên đoàn bóng đá châu Âu trong bối cảnh nhiều lãnh đạo ngày càng bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành FIFA của Infantino.

Arsene Wenger từng được xem là lựa chọn hàng đầu, nhưng cựu HLV Arsenal quyết định không tranh cử, buộc UEFA phải tìm phương án thay thế.

Cuối cùng, Philippe Diallo, 63 tuổi, được lựa chọn chỉ hai ngày trước hạn chót xác nhận ý định tranh cử vào thứ Tư.

Tại cuộc họp do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chủ trì, các liên đoàn bóng đá quốc gia có đại diện trong Ủy ban Điều hành UEFA và Hội đồng FIFA đã nhất trí ủng hộ ông Diallo.

Infantino và Diallo(phải) đã cùng nhau tham dự World Cup khi Pháp đối đầu với Iraq. Nguồn: EPA

Thông báo của UEFA cho biết: “Philippe Diallo có kinh nghiệm sâu rộng ở mọi cấp độ bóng đá.

Ông từng lãnh đạo tổ chức đại diện cho các CLB bóng đá chuyên nghiệp Pháp, tham gia hội đồng quản trị giải đấu chuyên nghiệp Pháp và các cơ cấu giải quyết tranh chấp của FIFA, trước khi trở thành Chủ tịch FFF và thành viên Ủy ban Điều hành UEFA vào năm 2023”.

Các liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng FIFA cần khôi phục sự đoàn kết và niềm tin trong cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Họ cũng nhấn mạnh tổ chức này cần đặt sự phát triển bóng đá ở mọi khu vực lên hàng đầu, duy trì các tiêu chuẩn quản trị cao và tăng cường hợp tác với các liên đoàn thành viên cùng những bên liên quan.

UEFA bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Diallo. Vị chủ tịch FFF đã chấp nhận lời mời tranh cử, trong khi đề cử dự kiến được Ủy ban Điều hành FFF chính thức thông qua tại cuộc họp ngày hôm nay.

Hồi tháng 9, Diallo từng công khai chỉ trích Infantino, cho rằng những sáng kiến của người đứng đầu FIFA trong và sau World Cup đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như sự đoàn kết của bóng đá. Ông nhận định niềm tin dành cho tổ chức này đã bị phá vỡ.

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Diallo dự kiến nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn tại châu Âu. Những người phản đối Infantino cũng muốn tránh việc có quá nhiều ứng viên tham gia tranh cử, bởi điều đó có thể khiến phiếu bầu bị phân tán.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng đã lên tiếng phản đối đương kim Chủ tịch FIFA. Infantino từng được dự đoán sẽ tiếp tục tranh cử mà không có đối thủ đáng kể, nhưng một loạt quyết định gây tranh cãi trước và sau World Cup đã khiến vai trò lãnh đạo của ông vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Các lãnh đạo UEFA từng mong muốn tìm được một cựu cầu thủ hoặc huấn luyện viên nổi tiếng để cạnh tranh với Infantino. Tuy nhiên, sau khi Wenger từ chối, họ quyết định đặt niềm tin vào Philippe Diallo, một nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong bộ máy bóng đá.