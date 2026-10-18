UEFA chọn Beckham để lật đổ Chủ tịch FIFA?

Theo Sky Sports, một số nhân vật trong Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Đức đề xuất Beckham như một ứng viên tiềm năng thay thế Infantino. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh phe đối lập ngày càng muốn tìm kiếm một gương mặt đủ sức tập hợp sự ủng hộ để ngăn đương kim Chủ tịch FIFA tiếp tục tại vị.

Những bất đồng trở nên rõ rệt sau cuộc họp Hội đồng FIFA gần nhất. UEFA mang đến hàng loạt câu hỏi về các vấn đề quan trọng, trong đó có quyền thương mại và bản quyền truyền hình, nhưng Infantino tiếp tục né tránh những câu trả lời trực diện. Trong khi đó, ông vẫn từng bước chuẩn bị cho mục tiêu tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư.

Thời gian dành cho các đối thủ của Infantino không còn nhiều. Hạn chót đăng ký ứng viên với FIFA là ngày 18/11. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Bernd Neuendorf khẳng định lập trường của phe đối lập trong cuộc phỏng vấn với RTL: "Chúng tôi kiên định với mục tiêu đưa một người khác lên lãnh đạo FIFA. Điều đó đương nhiên đòi hỏi phải có một ứng viên thay thế".

Sau hội nghị quy tụ lãnh đạo các Liên đoàn bóng đá châu Âu tại Berlin, UEFA xác định những tiêu chí quan trọng cho gương mặt có thể cạnh tranh với Infantino. Ứng viên cần có uy tín, nhận được sự ủng hộ rộng rãi, sở hữu kinh nghiệm quản lý và khả năng xây dựng liên minh giữa các liên đoàn châu lục. Cam kết về tính minh bạch và cải tổ cũng là yêu cầu bắt buộc.

Beckham bất ngờ được chọn để thách thức Infantino.

Đáng chú ý, ứng viên phải có sức hút truyền thông và tầm ảnh hưởng quốc tế đủ lớn để đối trọng với lợi thế của Infantino. Đây chính là điểm khiến Beckham trở thành cái tên đặc biệt trong các cuộc thảo luận.

Cựu đội trưởng tuyển Anh sở hữu danh tiếng toàn cầu, tiềm lực tài chính độc lập và kinh nghiệm điều hành bóng đá thông qua vai trò đồng sở hữu Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Dự án này gây tiếng vang lớn sau khi chiêu mộ thành công Lionel Messi.

Những mối quan hệ của Beckham tại thị trường Bắc Mỹ cũng có thể giúp UEFA tiếp cận CONCACAF, qua đó tìm kiếm thêm sự ủng hộ để hình thành liên minh đối trọng với Infantino, người vẫn có ảnh hưởng đáng kể tại châu Phi và châu Á.

Dù vậy, phương án Beckham không dễ thành hiện thực. Huyền thoại 50 tuổi có mối quan hệ khá thân thiết với Infantino và từng tích cực tham gia các sự kiện, chiến dịch chính thức của FIFA. Vì thế, việc Beckham thật sự đứng ra thách thức người đứng đầu FIFA vẫn là dấu hỏi lớn.