Bỏ hoang năm này qua năm khác

Tổng Công ty UDIC và các Công ty trong hệ sinh thái được TP Hà Nội cho thuê 3 mảnh đất có ký hiệu A1, B1 và B2 tại KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, TP Hà Nội từ những năm 2000 để xây dựng trung tâm thương mại, trụ sở công ty. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cả ba ô đất với diện tích gần 20.000 m2 vẫn bị UDIC và các Công ty thành viên bỏ không cho cỏ mọc hoang hóa, gây lãng phí dù giá trị đất ở khu vực này rất cao.

Trong đó, theo kết luận mới đây của Thanh tra TP Hà Nội, ô đất ký hiệu A1 có diện tích khoảng 7.926 m2 tại phường Yên Hòa được UBND TP giao ngày 10/8/2004 cho Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội (nay là Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội- HCCI) thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa theo Dự án đầu tư được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5905/QĐ-UB ngày 26/8/2002 (tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2002-2004).

Theo Kết luận thanh tra, Công ty CP đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được nhận bàn giao đất tại thực địa ngày 10/9/2010. Sau khi được nhận bàn giao đất tại thực địa, chủ đầu tư không hoàn thiện ngay các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định để có thể đưa đất vào sử dụng đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư.

Đến năm 2019 (khoảng 108 tháng), chủ đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án tại ô đất A1 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và đến thời điểm ngày 5/8/2026 là khoảng 191 tháng, chủ đầu tư mới hoàn thiện thủ tục đầu tư và được UBND TP có Quyết định số 4049/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Khu dịch vụ, thương mại, chợ Yên Hoà.

Ô đất B2- KĐT Yên Hòa của UDIC được giao đất từ năm 2004 nhưng hiện vẫn đang để hoang

Đến ngày 5/8/2026, UBND TP Hà Nội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội và Công ty CP đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội thực hiện dự án: xây dựng Khu dịch vụ, thương mại, chợ Yên Hoà. Tiến độ thực hiện đến quý III/2028 phải hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng.

Còn ô đất ký hiệu B1 có diện tích khoảng 6.173m2 nằm trong diện tích 257.699m2 đất được UBND TP giao ngày 10/8/2004 cho HCCI thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa, tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2002-2004).

Tuy nhiên tính từ thời điểm được giao đất đến tháng 9/2026 là 22 năm, Công ty chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được bàn giao tại thực địa đối với diện tích này và chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định để có thể đưa đất vào sử dụng thực hiện Dự án.

Năm 2018, HCCI nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại ô đất B1 nhưng phải bổ sung giải trình các ý kiến thẩm định của các Sở, ngành. Ngày 7/9/2026, Công ty tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào Trung tâm hành chính công TP Hà Nội.

Ô đất B1- KĐT mới Yên Hòa được giao đất cho HCCI hơn 20 năm qua, đến nay là bãi phế thải bỏ hoang

Còn ô đất ký hiệu B2 có diện tích 5.044 m2 được UBND TP Hà Nội quyết định giao đất, cho thuê đất đối với UDIC ngày 21/12/2004 để xây dựng công trình làm trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên. Tháng 4/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết hợp đồng cho thuê đất với UDIC. Tuy nhiên, kể từ 2004 thời điểm TP có quyết định đến nay, hơn 5.000 m2 để xây tòa nhà văn phòng UDIC Tower vẫn để hoang hóa.

Có nên thu hồi?

Vừa qua, sau khi Thanh tra Thành phố vào cuộc thanh tra việc sử dụng đất thì UDIC mới có các động thái triển khai tiếp theo về mặt hồ sơ thủ tục pháp lý. Đến ngày 10/2/2025, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với UDIC để xây dựng Tòa nhà văn phòng UDIC Tower tại ô đất B2 với tiến độ thực hiện từ quý I/2025- đến quý IV/2028.

Ô đất ký hiệu B1- KĐT mới Yên Hòa cũng bỏ hoang hơn 20 năm

Tại quyết định này, TP Hà Nội yêu cầu UDIC phải thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ được duyệt để sớm đưa đất vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị của TP.

Theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Tòa nhà văn phòng UDIC Tower có quy mô 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng.

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện UDIC cho biết, đối với ô đất B2, hiện Tổng công ty đang triển khai các thủ tục cần thiết để có thể khởi công xây dựng trong tháng 11 này. Tại ô đất dự án này, UDIC cam kết triển khai theo đúng tiến độ mà TP đã quy định tại quyết định năm 2025.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 26/11 cho thấy, UDIC mới đang dọn dẹp ô đất, chưa triển khai khởi công.

Còn đối với 2 ô đất A1 và B1, theo đại diện UDIC, quá trình thực hiện có khó khăn, phức tạp hơn. Hiện HCCI đang liên hệ với các Sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Trong đó, đối với ô đất B1, HCCI đang trình Sở Tài chính xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về lý do để lãng phí 3 ô đất gần 20.000 m2 trên địa bàn phường Yên Hòa hơn 20 năm qua, đại diện UDIC cho rằng, do vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công-trong đó có nhà, đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước cùng với một số lý do khách quan, chủ quan khác như thị trường căn hộ văn phòng,..

Gần 20.000 m2 đất vàng ngay phường Yên Hòa, Hà Nội đã bị UDIC "ôm" rồi bỏ hoang hóa hơn 20 năm qua gây lãng phí. Trong đó, 2 ô đất A1 và B1 do HCCI quản lý đến nay còn chưa rõ lộ trình xây dựng. Dư luận cho rằng, các Sở, ngành TP Hà Nội, trong đó trọng tâm là Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Yên Hòa nên có ý kiến về việc sử dụng đất tại các địa chỉ này. Dư luận cũng đặt vấn đề, có nên thu hồi giao cho đơn vị khác khai thác để tăng hiệu quả sử dụng đất đai và mỹ quan đô thị?