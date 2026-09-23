Úc xem xét gia hạn biện pháp chống bán phá giá với thép mạ kẽm Việt Nam

Biện pháp chống bán phá giá đã được áp dụng từ năm 2017

Ngày 23/9, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9/9 vừa qua, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (Anti-Dumping Commission - ADC) đã khởi xướng cuộc điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam. Cuộc điều tra nhằm xem xét sự cần thiết của việc tiếp tục áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ 3 quốc gia trên.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, ngày 16/8/2017, Úc lần đầu áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm (zinc coated/galvanised steel) nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam, trên cơ sở đơn đề nghị của đại diện ngành sản xuất trong nước là Công ty thép BlueScope.

Ngày 28/7/2022, trên cơ sở kết quả điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp, ADC ban hành quyết định gia hạn biện pháp chống bán phá giá thêm 5 năm, đến ngày 16/8/2027.

Ngày 17/8/2026, BlueScope tiếp tục nộp đơn đề nghị ADC gia hạn biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm, với lý do nếu biện pháp hết hiệu lực, xuất khẩu từ 3 quốc gia nêu trên vào Úc sẽ tiếp tục tăng.

Ủy ban Chống bán phá giá Úc khởi xướng cuộc điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Theo lập luận của BlueScope, nếu các biện pháp hết hiệu lực, lượng hàng nhập khẩu từ các nước bị điều tra có khả năng gia tăng, gây sức ép và giảm giá trên thị trường Úc. Giá bán của ngành công nghiệp thép Úc thời gian qua chịu sức ép, dẫn đến lợi nhuận và khả năng sinh lời suy giảm.

BlueScope đồng thời viện dẫn tình trạng dư thừa công suất thép trên toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường khác và những biến động trong thương mại thép quốc tế để lập luận rằng nguy cơ hàng hóa được xuất khẩu bị bán phá giá vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, theo BlueScope, các nhà xuất khẩu vẫn có quan hệ thương mại và mạng lưới phân phối với thị trường Úc, có thể nhanh chóng khôi phục khi biện pháp hết hiệu lực.

Trên cơ sở thông tin do BlueScope cung cấp, bao gồm kết quả các cuộc điều tra trước đây, tình hình thị trường hiện tại, xu hướng thương mại, tình trạng dư thừa công suất và thông tin về hoạt động của ngành công nghiệp Úc, ADC nhận định rằng nếu biện pháp hết hiệu lực, ngành sản xuất trong nước của Úc sẽ bị thiệt hại đáng kể.

Doanh nghiệp Việt Nam cần khẩn trương chuẩn bị

Theo Cục Phòng vệ thương mại, thời kỳ điều tra (POI) của vụ việc được xác định từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026. Ngày 16/10/2026 là hạn cuối để các nhà xuất khẩu nộp Bản trả lời Bản câu hỏi và các bên liên quan gửi ý kiến.

Dự kiến, ngày 4/1/2027, ADC sẽ công bố Báo cáo các nội dung trọng yếu (SEF), là báo cáo điều tra sơ bộ làm căn cứ cho kết luận điều tra cuối cùng. Trong vòng 20 ngày kể từ khi SEF được công bố, các bên cần nộp ý kiến bình luận đối với báo cáo này.

Đến ngày 11/2/2027, Ủy viên ADC dự kiến báo cáo và đưa ra kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Úc.

Biện pháp chống bán phá giá hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 16/8/2027. Trường hợp không được tiếp tục, biện pháp sẽ chấm dứt kể từ ngày 17/8/2027.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chuẩn bị nguồn lực để hợp tác với cơ quan điều tra, tham gia các giai đoạn của vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần khẩn trương nghiên cứu Bản câu hỏi của ADC, chuẩn bị và nộp đầy đủ bản trả lời trong thời hạn quy định; đồng thời xây dựng lập luận phản biện đối với quan điểm của nguyên đơn về sự cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện pháp.

Cục Phòng vệ thương mại cũng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Cục để cập nhật thông tin về tình hình xử lý vụ việc; kịp thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến bản trả lời câu hỏi, bình luận, yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung và xác minh của ADC để được hỗ trợ khi cần thiết.