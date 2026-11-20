Đức Trọng đưa robot tích hợp AI vào phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Giữ tăng trưởng ổn định và an sinh xã hội

Theo ông Lưu Trùng Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn đầu chuyển giao bộ máy hành chính, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Đức Trọng vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong đó, 10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao đều đạt và vượt. Nổi bật trong bức tranh kinh tế là sự bứt phá mạnh mẽ trong ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 14/11, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 630,1 tỷ đồng, đạt 109% dự toán giao, trong đó số thu do xã trực tiếp quản lý đạt 479,2 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Ước thu ngân sách cả năm đạt 657,6 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động với sự gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Lũy kế đến nay toàn xã có 1.172 doanh nghiệp, địa điểm đăng ký hoạt động mới, bên cạnh hàng trăm hộ kinh doanh có mức doanh thu lớn đóng góp tích cực vào nguồn thu chung của địa phương.

Song song với đó, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và thu hút đầu tư ngoài ngân sách được triển khai quyết liệt. Quy hoạch chung xã Đức Trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt với định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh. Công tác phối hợp thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hội tiếp tục đạt kết quả tích cực với 35 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.

Đức Trọng đưa robot AI vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công nhằm góp phần hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và thân thiện hơn

Đối với lĩnh vực đầu tư công, nguồn vốn phân bổ cho hàng chục công trình dân sinh được đôn đốc giải ngân chặt chẽ theo tuần, tháng và quý, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số luôn được xã Đức Trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh được đẩy mạnh.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng Lưu Trùng Dương cho biết: UBND xã sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; tập trung rà soát các công trình, dự án thuộc khu quy hoạch 200 ha để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: dự án Nâng cấp tuyến quốc lộ 20 đoạn từ nút giao quốc lộ 28B đến cao tốc Liên Khương - Prenn, Đường và cầu vành đai phía Đông Nam sông Đa Nhim, Đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa và Trường Mẫu giáo Phú An và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã…

Khám sức khỏe trên địa bàn xã Đức Trọng

Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại; xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thông minh; rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng khu tái định cư Phú Hội nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương…