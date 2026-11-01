Úc – Thị trường tiềm năng của du lịch Đà Nẵng

Theo Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng, Úc là thị trường có nhu cầu du lịch quốc tế đa dạng, với các phân khúc khách quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, golf, khám phá văn hóa – di sản, ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên. Những đặc điểm này tương thích với định hướng phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị chi tiêu của Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Úc, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển của thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quảng bá điểm đến, mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đối tác phân phối và các đơn vị liên quan đến vận chuyển hàng không.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng gặp gỡ và làm việc với đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tây Sydney (ảnh TTXTDL)

Hiện du khách Úc đến Đà Nẵng có thể lựa chọn nhiều hành trình qua các trung tâm trung chuyển trong khu vực và tại Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh quảng bá hình ảnh, việc tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến, đa dạng hóa chương trình tour và thúc đẩy tăng trưởng lượng khách.

Thông qua chương trình kết nối tại Sydney (Úc) cùng các buổi làm việc với Destination NSW, Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney (Western Sydney International Airport – WSI) và Hiệp hội Du lịch Tây Sydney (Western Sydney Tourism Taskforce), Đà Nẵng hướng đến mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức du lịch và hàng không, qua đó thúc đẩy hợp tác xúc tiến điểm đến và mở ra cơ hội kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và trao đổi khách.

Tại Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Sydney – Da Nang Tourism Showcase & Networking Dinner 2026, đoàn công tác giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch hai bên. Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), các đơn vị tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin về sản phẩm, hệ thống phân phối, xây dựng chương trình tour và tìm kiếm khả năng hợp tác phù hợp với thị hiếu của du khách Úc.

Không gian giao lưu văn hóa thông qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến khách mời quốc tế và tạo dấu ấn cho đêm kết nối du lịch Đà Nẵng (ảnh TTXTDL)

Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lưu trú cao cấp, du lịch sinh thái, golf đến trải nghiệm văn hóa, di sản và ẩm thực. Đặc biệt, Hội An – Di sản văn hóa thế giới, là điểm đến được du khách Úc yêu thích bởi vẻ đẹp phố cổ, bản sắc văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của miền Trung. Sự kết hợp giữa các sản phẩm này góp phần tạo nên hành trình hấp dẫn, phù hợp với du khách Úc yêu thích nghỉ dưỡng chất lượng, khám phá văn hóa và lưu trú dài ngày.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng chia sẻ, Úc là một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này không chỉ giới thiệu những trải nghiệm đặc sắc của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam đến du khách Úc, mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu thị trường và phát triển các sản phẩm hợp tác thiết thực. Đà Nẵng luôn sẵn sàng tăng cường kết nối với các đối tác Úc trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hướng đến trao đổi khách hai chiều và quan hệ hợp tác lâu dài.

Ngoài ra, chương trình còn mang đến không gian giao lưu văn hóa thông qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến khách mời quốc tế và tạo dấu ấn cho đêm kết nối du lịch Đà Nẵng tại Sydney.

Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Sydney từ 24 đến 31/10 (ảnh TTXTDL)

Làm việc với Destination NSW, hai bên đã cùng trao đổi khả năng tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, khảo sát, trao đổi chuyên môn. Qua đó, Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm phát triển thị trường quốc tế của Úc, đồng thời mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm du lịch giữa hai điểm đến.

Phía Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney cũng chia sẻ định hướng phát triển và vai trò của sân bay trong việc tăng cường khả năng kết nối hàng không của khu vực phía Tây Sydney. Trong bối cảnh WSI bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại chở khách từ ngày 25/10/2026, việc thiết lập quan hệ với các đối tác hàng không mở ra cơ hội trao đổi thông tin về thị trường, nhu cầu đi lại và khả năng kết nối du lịch trong thời gian tới.

Làm việc với Hiệp hội Du lịch Tây Sydney, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác được thiết lập giữa ngành du lịch Đà Nẵng và tổ chức này từ năm 2024. Nội dung trao đổi tập trung vào kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách giữa Đà Nẵng với khu vực Tây Sydney.

Các hoạt động làm việc góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của du lịch Đà Nẵng tại bang New South Wales, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường quốc tế tiềm năng, phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác với các đối tác sở tại. Qua đó, từng bước nâng cao nhận diện điểm đến Đà Nẵng, mở rộng nguồn khách quốc tế và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Đà Nẵng với Úc theo hướng hiệu quả, bền vững.