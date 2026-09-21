Ðức An đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

Xã Đức An huy động nhiều lực lượng khác nhau để tham gia hỗ trợ việc số hóa hồ sơ đảng viên

Tập trung xử lý từng hồ sơ

Đảng bộ xã Đức An hiện có 1.019 đảng viên, trong đó 65 đảng viên không thuộc diện thực hiện theo kế hoạch, còn 954 hồ sơ cần số hóa. Trực tiếp tham gia các khâu số hóa hồ sơ, từ rà soát, phân loại hồ sơ giấy đến scan, kiểm tra hình ảnh và cập nhật dữ liệu, ông Trần Sỹ Tuyến - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đức An cho biết, công việc này đòi hỏi sự cẩn thận, kỹ càng ở từng bước. Với những hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc thông tin chưa rõ, ông và các thành viên trong tổ phải tách riêng để đối chiếu, có trường hợp phải tìm lại hồ sơ lưu để kiểm tra trước khi cập nhật dữ liệu.

Từ yêu cầu thực tế, việc bố trí nhân lực cũng được Đức An điều chỉnh linh hoạt. Theo ông Nguyễn Nam Thắng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đức An, ngoài cán bộ, công chức, địa phương còn huy động giáo viên và lực lượng ở các thôn, bon tham gia hỗ trợ. Thời gian làm việc được sắp xếp theo khối lượng thực tế; có những ngày cán bộ tranh thủ làm thêm buổi tối, ngày nghỉ để xử lý hồ sơ.

Lực lượng tham gia được phân công theo từng công đoạn. Người có kinh nghiệm tập trung rà soát, đối chiếu hồ sơ; lực lượng hỗ trợ thực hiện các phần việc phù hợp như: sắp xếp, scan, kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu. Việc phân công được điều chỉnh thường xuyên theo khối lượng công việc, hạn chế tình trạng nơi quá tải, nơi thiếu người. “Thường trực Đảng ủy xã Đức An đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện trong phạm vi khả năng để đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên”, ông Thắng cho biết.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đức An tranh thủ ngày nghỉ và buổi tối để thực hiện số hóa hồ sơ

Hồ sơ cũ - phần việc không thể làm nhanh

Theo ông Trần Sỹ Tuyến, sau 60 ngày triển khai, Đức An đã số hóa 920/954 hồ sơ, đạt hơn 96% (rút ngắn được 30 ngày theo kế hoạch). 34 hồ sơ còn lại chủ yếu là những đảng viên được kết nạp từ hàng chục năm trước. Qua nhiều năm, hồ sơ lưu tại tổ chức đảng không còn đầy đủ; một số đảng viên cũng không còn bản lưu để bổ sung. “Có trường hợp thiếu lý lịch người xin vào Đảng, quyết định kết nạp Đảng hoặc quyết định công nhận đảng viên chính thức. Khi hồ sơ gốc không đầy đủ thì việc số hóa cũng không thể thực hiện trọn vẹn”, ông Tuyến cho biết.

Với những hồ sơ này, bên cạnh việc scan những giấy tờ đang có, ông Tuyến cùng các thành viên trong tổ số hóa tiếp tục rà soát tài liệu đang lưu giữ, đối chiếu thông tin và tham mưu Đảng ủy báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những trường hợp cần xử lý. Có những tập hồ sơ giấy đã cũ, tài liệu không còn đầy đủ, thông tin cần được kiểm tra lại. Vì vậy, cán bộ thực hiện phải vừa bảo đảm tiến độ chung, vừa tránh đưa thông tin chưa được kiểm chứng vào hệ thống.

Mỗi hồ sơ số hóa đều được kiểm tra kỹ lưỡng

Theo ông Nguyễn Nam Thắng, khi hồ sơ được số hóa đầy đủ, việc quản lý đảng viên sẽ thuận lợi hơn. Những thông tin trước đây phải tìm trong hồ sơ giấy có thể được khai thác nhanh trên hệ thống; việc theo dõi, cập nhật biến động của đảng viên cũng giảm bớt những thao tác thủ công. Quá trình số hóa cũng là dịp để cán bộ rà soát lại từng bộ hồ sơ, nhận diện những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất để xử lý. Đây là bước quan trọng để dữ liệu sau khi cập nhật có thể tiếp tục được sử dụng, bổ sung khi có biến động.

Từ những bộ hồ sơ giấy được rà soát, đối chiếu và cập nhật từng bước, dữ liệu đảng viên tại Đức An đang dần được chuẩn hóa. Khi thông tin được tập trung trên hệ thống, việc tra cứu, cập nhật biến động và phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở cũng thuận lợi hơn.