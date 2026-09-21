UBTVQH xem xét dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027

Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của UBTVQH chiều 21/9. Ảnh: Media Quốc hội

Đề xuất 28 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Trình bày tóm tắt Tờ trình về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, trong quá trình xây dựng dự kiến Chương trình, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu có đề nghị về Chương trình năm 2027 với tổng số 27 dự án.

Bên cạnh đó, UBTVQH quyết định đưa thêm 1 dự án luật khi xem xét điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026. Như vậy, tổng số có 28 dự án, gồm 25 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết của UBTVQH.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc lập Chương trình năm 2027 cần ưu tiên các dự án nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược, chuyên đề.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá để mở rộng không gian phát triển; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể chế hóa những vấn đề, xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị khi xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cần rà soát tổng thể theo từng nhóm lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mới, liên ngành; xác định rõ phạm vi điều chỉnh và mối quan hệ giữa các văn bản, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Tạm thời chưa đưa 4 dự án vào chương trình

Theo đề xuất ban đầu, 28 dự án được dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) gồm 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) gồm 16 dự án luật và 1 dự án nghị quyết. Đồng thời, trình UBTVQH xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết.

Tuy nhiên, trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027 và ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình UBTVQH dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 là 12 dự án luật. Tại các phiên họp của UBTVQH năm 2027, dự kiến xem xét, thông qua 1 dự án pháp lệnh và 1 dự án nghị quyết.

Bốn dự án tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, hồ sơ đề xuất xây dựng các dự án cơ bản tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số đề xuất chưa nêu đầy đủ thông tin theo quy định, do đó đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập Chương trình trong thời gian tới.