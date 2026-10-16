UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, việc phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, kế hoạch của Nhà nước về an sinh xã hội, tăng cường vận động, huy động, kết nối, điều phối các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng,tạo nền tảng xã hội vững chắc.

Việc tổ chức chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, kiều bào ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 9/2026.

Đồng thời, thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tại chương trình sẽ phát động nhằm kêu gọi cộng đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Dự kiến, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Chương trình dự kiến sẽ vinh danh hơn 200 đại biểu, gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026. Cụ thể, đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân trong nước đóng vai trò nòng cốt, có đóng góp nguồn lực, triển khai các chương trình an sinh xã hội; đại diện các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hiệp hội, tổ chức xã hội từ thiện; đại diện kiều bào, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều hoạt động hướng về quê hương; các cá nhân, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc trong vận động, ủng hộ cứu trợ thiên tai, bão lũ và xóa nhà tạm, nhà dột nát; các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn qua 4 kênh giới thiệu: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động rà soát kết quả qua các đợt kêu gọi, vận động; Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; một số bộ, ngành.

Với chủ đề: "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào", chương trình được tổ chức trang trọng, kết hợp hài hòa giữa các tiết mục nghệ thuật có chủ đề về tình dân tộc, nghĩa đồng bào với các phóng sự ghi nhận sâu sắc đóng góp của các tổ chức, cá nhân; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; biểu dương, tôn vinh các tổ chức cá nhân và phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Nguồn: m.mattran.org.vn