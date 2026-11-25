Thông tin về vụ việc xảy ra tại sân bóng thôn Nội Thắng, UBND xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 16h ngày 24/11, một nhóm 14 người gồm 5 nam và 9 nữ đi ô tô 16 chỗ dừng tại khu vực thôn Nội Thắng.

Công an làm việc với một trường hợp trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc.

Tại đây, 3 người phụ nữ trong nhóm đến sân bóng, trò chuyện với nhóm cháu nhỏ đang chơi, hướng dẫn các cháu nắm tay nhau thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà. Sau đó, một người phụ nữ trong nhóm dẫn 2 cháu về phía ô tô để lấy tiền cho cả nhóm.

Sự việc trên làm các cháu nhỏ sợ hãi người lạ, vôi vàng đi gọi người dân dẫn đến hiểu lầm là hành động lừa đảo, bắt cóc trẻ em. Người dân sau đó đã tập trung đông người, giữ nhóm người trên và đưa về trụ sở UBND xã Giang Biên cũ để Công an xã đến giải quyết.

Khoảng 16h30 cùng ngày, UBND xã Vĩnh Thuận đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự và đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Công an xã Vĩnh Thuận đã phối hợp các phòng chức năng của Công an TP Hải Phòng, Ban Tôn giáo và Sở Nội vụ làm rõ mục đích chuyến đi của 13 người trên.

Theo đó, nhóm 13 người thuộc hoạt động của một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động, phối hợp đi cầu nguyện tuần hành tại xã Vĩnh Bảo. Khi dừng chân tại xã Vĩnh Thuận đã tiếp cận các cháu nhỏ để tuyên truyền về Hội thánh.

UBND xã Vĩnh Thuận khẳng định, vụ việc trên không phải vụ “bắt cóc” như trên các trang mạng và một số cá nhân chia sẻ, không có thương tích về người cũng như thiệt hại tài sản.

Chính quyền địa phương sau đó đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân và ổn định tâm lý gia đình các cháu nhỏ.

Cùng ngày 25/11, thông tin thêm về sự việc, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 16h30 ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Thuận nhận được thông tin về việc tại thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận, người dân đang giữ một nhóm người nghi vấn liên quan đến việc nghi "bắt cóc trẻ em" và đã khẩn trương tới hiện trường.

Khi nhận được thông tin, Công an thành phố phân công tổ công tác của Phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã Vĩnh Thuận đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác định, đoàn bị người dân giữ là những người theo đạo Tin Lành do ông N.H.T, là Mục sư, Trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng dẫn đoàn. Trên đường từ nhà tín đồ của mình tại xã Vĩnh Bảo trở về, đoàn có dừng lại tại khu vực cạnh Nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng. Một số tín đồ trong đoàn khi gặp các cháu nhỏ đang đá bóng đã có ý định cho tiền và ghi hình để tuyên truyền về Hội thánh. Người dân xung quanh do nghi ngờ là "bắt cóc trẻ em", đã giữ đoàn lại. Vụ việc trên hoàn toàn không phải là vụ việc “bắt cóc” như trên các trang mạng và một số cá nhân chia sẻ.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin trái chiều, không đúng sự thật, gây mất ANTT, vi phạm pháp luật. Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin không chính thống, gây phức tạp ANTT đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

Liên quan đến vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 24/11 tại xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và Nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh.T.T, trú tại xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng là chủ tài khoản Facebook “Trịnh xxx” để làm rõ các hành vi liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Sau khi Công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin ban đầu về việc không xảy ra vụ "bắt cóc trẻ em" tại xã Vĩnh Thuận, Bà T vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Trịnh xxx” bình luận, chia sẻ các nội dung phức tạp, không đúng về sự việc.

Tại cơ quan Công an, bà T thừa nhận không sinh sống ở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận là nơi xảy ra vụ việc, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có việc bắt cóc hay không. Do bản thân lo sợ và bức xúc nhất thời nên đã chia sẻ, đăng tải các nội dung không đúng về vụ việc. Phòng An ninh mạng tiếp tục phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Hải Phòng đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin, đặc biệt các thông tin chưa được kiểm chứng; không để việc sử dụng mạng xã hội trở thành nguyên nhân gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

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