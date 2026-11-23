Ngày 23-11, UBND xã Vạn Ninh tổ chức họp triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026 (gọi tắt là dự thảo đề án), xã Vạn Ninh một trong những địa phương thực hiện sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND xã Vạn Ninh triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn như: Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền nội dung dự thảo đề án bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức lấy ý kiến hơn 13.750 hộ gia đình về dự thảo đề án, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng đối tượng, đúng nội dung, trình tự, thủ tục và mẫu phiếu quy định... Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân phụ trách trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, UBND xã Vạn Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn thực hiện rà soát, cập nhật số liệu các hộ gia đình trên địa bàn; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình về dự thảo đề án theo đúng quy định và đạt kết quả cao nhất.