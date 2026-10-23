UBND xã Vạn Ninh đối thoại với các trường hợp nuôi trồng thủy sản không đúng quy định

Ngày 23-10, UBND xã Vạn Ninh tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân đang hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển không đúng quy định trên địa bàn xã.

Tại buổi đối thoại, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 246/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó nhấn mạnh các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, địa phương vận động các hộ dân di dời lồng, bè đến khu vực nuôi đúng quy định; tháo dỡ giàn dây, cọc nuôi hàu tại những khu vực không được phép nuôi nhằm bảo đảm thông thoáng tuyến giao thông thủy nội địa, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đại diện hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Đa số hộ dân đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương, đồng thời kiến nghị xã quan tâm, đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân trong thời gian tới. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trong mùa mưa, bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.