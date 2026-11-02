UBND xã Tiến Thắng thông báo

UBND xã đề nghị các đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu các công trình hạ tầng, kỹ thuật trên đất, mộ chí thuộc chỉ giới thu hồi đất thực hiện dự án chủ động liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng để kê khai, xác minh khối lượng làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển theo quy định. Sau ngày 30-11-2026, nếu các đơn vị, cá nhân không phối hợp để kê khai, xác minh tài sản, các đơn vị, cá nhân tự chịu trách nhiệm về các hư hỏng, thiệt hại khi đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án, UBND xã không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đất.

(Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Sinh - Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0986.614.509).