UBND xã Thất Khê tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc

Các đại biểu tham dự ngày hội

Dự ngày hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tràng Định qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các xã bạn cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử 76 năm Ngày giải phóng Thất Khê. Ngày 10/10/1950, Thất Khê được giải phóng, đánh dấu thắng lợi quan trọng trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, góp phần làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của thực dân Pháp trên tuyến Đường số 4. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thất Khê tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đồng thời quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo UBND xã Thất Khê phát biểu khai mạc ngày hội

Phát biểu khai mạc ngày hội, lãnh đạo UBND xã Thất Khê nhấn mạnh, ngày hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong Nhân dân; qua đó quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc giải chạy Bán Marathon

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải chạy Bán Marathon “Đường số 4 rực lửa” xã Thất Khê lần thứ I năm 2026.

Dịp này, các đại biểu và Nhân dân cũng đã tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương với hơn 60 gian hàng, đồng thời tham gia nhiều trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc.

Các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương tại ngày hội

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Thất Khê, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu bản sắc.