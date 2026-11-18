Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản hoặc quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh để nhận thông báo thu hồi đất và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Địa chỉ liên hệ trực tiếp: Số 38 đường Mỹ Linh, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, hoặc gọi:

Ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án; số ĐT: 0979010618;

Chuyên viên Dương Quang Minh; số ĐT: 0834575588;

Chuyên viên Dương Thanh Sơn; số ĐT: 0912171089.

Các tổ chức, cá nhân liên quan biết thông tin này khẩn trương phối hợp thực hiện.

Các Thông báo thu hồi đất đã được UBND xã Kim Anh đăng tải, niêm yết theo quy định. Chi tiết xem tại đây.

Hoặc truy cập: https://kimanh.hanoi.gov.vn để biết thêm chi tiết.