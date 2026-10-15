UBND xã Kim Anh thông báo thu hồi đất

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản hoặc quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh để nhận thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm. Quá thời hạn theo nội dung tại Thông báo số 6114/TB-UBND ngày 26-9-2026, UBND xã Kim Anh sẽ thực hiện các bước quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

Địa chỉ liên hệ trực tiếp: Số 38 đường Mỹ Linh, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, hoặc gọi:

Ông Nguyễn Thế Dương - PGĐ Ban Quản lý dự án; số ĐT: 0979010618;

Chuyên viên Dương Quang Minh; số ĐT: 0834575588;

Chuyên viên Dương Thanh Sơn; số ĐT: 0912171089.

Các tổ chức, cá nhân liên quan biết thông tin này khẩn trương phối hợp thực hiện.

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Hoặc truy cập: https://kimanh.hanoi.gov.vn để biết thêm chi tiết.