1. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, có công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên các thửa đất rừng phòng hộ (có danh sách tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Thông báo này) đến UBND xã Kim Anh để làm việc, kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan (nếu có). Đối với các thửa đất chưa xác định được tên người sở hữu tài sản (Phụ lục 02), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, có tài sản, cây trồng trên đất có trách nhiệm đến làm việc, kê khai theo nội dung Thông báo này.

- Địa điểm làm việc: Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 25-11-2026 đến hết ngày 27-11-2026.

- Hồ sơ mang theo: Thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân, giấy tờ về nguồn gốc, quyền sử dụng đất (sổ lâm bạ, quyết định giao đất, giao rừng, hợp đồng giao khoán, hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ thừa kế, tặng cho…), giấy tờ liên quan đến việc xây dựng công trình, trồng cây trên đất (nếu có).

2. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có tên trong Danh sách chủ động tự tháo dỡ công trình, tường rào, vật kiến trúc, di dời tài sản, cây trồng ra khỏi phạm vi các thửa đất nêu trênđể bàn giao mặt bằng cho dự án.

3. Hết thời hạn nêu tại mục 1, mục 2 Thông báo này, hộ gia đình, cá nhân không đến làm việc, không tự tháo dỡ, di dời thì UBND xã Kim Anh sẽ căn cứ kết quả kiểm đếm, hồ sơ địa chính và kết quả xác minh nguồn gốc đất để lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức tháo dỡ, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật không được bồi thường theo khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2024.

4. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND xã Kim Anh; Nhà văn hóa thôn Phú Sơn; đăng trên Cổng thông tin điện tử và phát trên hệ thống truyền thanh của xã; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (báo điện tử); đồng thời gửi đến các hộ gia đình, cá nhân có tên trong Danh sách (trường hợp đã xác định được địa chỉ).

Chi tiết thông báo xem tại đây.