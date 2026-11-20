UBND xã Đại Lãnh vừa cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội (BHXH), liên hệ với phụ huynh học sinh để hỗ trợ làm thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Theo nội dung cảnh báo, các đối tượng giả danh nhân viên BHXH, gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh với lý do hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho học sinh. Lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh về quyền lợi BHYT của con em, các đối tượng tìm cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Qua đó, chúng có thể đánh cắp thông tin, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, UBND xã Đại Lãnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh học sinh cần nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là nhân viên BHXH. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc hoặc tải, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không rõ danh tính. Đồng thời, không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT học sinh, phụ huynh cần chủ động liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc Công an xã Đại Lãnh để được xác minh, hướng dẫn xử lý.

UBND xã Đại Lãnh cũng khuyến cáo người dân chủ động chia sẻ thông tin đến người thân, bạn bè, góp phần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.