UBND xã Bát Tràng tuyển dụng 45 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm 2026

Theo thông báo, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng đợt này là 45. Cụ thể, khối Mầm non tuyển 12 chỉ tiêu giáo viên mầm non hạng III. Khối Tiểu học tuyển 12 chỉ tiêu giáo viên hạng III, gồm: 9 giáo viên cơ bản, 1 giáo viên tiếng Anh, 1 giáo viên Âm nhạc và 1 giáo viên Mỹ thuật.

Khối THCS tuyển 21 chỉ tiêu giáo viên hạng III ở các môn: Toán học (2), Ngữ văn (3), Sinh học (2), Lịch sử (2), Hóa học (2), Giáo dục thể chất (2), Công nghệ (4), Giáo dục công dân (1) và Âm nhạc (3).

Kỳ tuyển dụng được thực hiện theo hình thức thi tuyển 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính kiểm tra kiến thức chung (60 câu hỏi, 60 phút) và ngoại ngữ tiếng Anh (30 câu hỏi, 30 phút). Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần thi sẽ tiếp tục vào vòng 2. Vòng 2 là thi thực hành sư phạm theo hình thức vấn đáp (thời gian 30 phút, thang điểm 100) để đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng giảng dạy.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải tại Trang thông tin điện tử xã Bát Tràng (http://battrang.hanoi.gov.vn) tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bát Tràng (Phòng 2.7, UBND xã Bát Tràng, số 251 đường Đa Tốn, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội). Khi đến nộp phiếu, người dự tuyển xuất trình Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 15-9-2026 đến 17h00 ngày 14-10-2026 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Mọi thông tin chi tiết và mẫu phiếu dự tuyển được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử xã Bát Tràng tại địa chỉ: https://battrang.hanoi.gov.vn.

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Biểu chỉ tiêu tuyển dụng.