UBND TPHCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, quyết định điều động các đồng chí: Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ; Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ; Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Trần Chí Trung, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; Châu Vĩ Tuấn, Trưởng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.