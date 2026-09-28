UBND TPHCM tổ chức lại hàng loạt trường cao đẳng

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM. Ảnh: Website nhà trường.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương trực thuộc Sở GD&ĐT TPHCM vào Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM trực thuộc UBND TPHCM.

Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền.

Trường có trụ sở chính tại số 33 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TPHCM; đồng thời có cơ sở đào tạo tại Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bưng Đỉa, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Tân sinh viên K22 Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: FBNT.

Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM, đồng thời đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh có trụ sở chính (cơ sở đào tạo 1) tại số 145 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng, TPHCM.

Trường có thêm các cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 2 tại số 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận; cơ sở 3 tại TT17 Tam Đảo (cư xá Bắc Hải), phường Hòa Hưng; cơ sở 4 tại số 37/3 - 37/5 Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây; cơ sở 5 tại số 1/1A đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TPHCM.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Đông Sài Gòn vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM, trực thuộc UBND TPHCM.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM có trụ sở chính tại số 17 Đường số 8, phường Thủ Đức, TPHCM.

Ngoài ra, trường có các cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 1 tại số 2/38 Hồ Thị Tư và cơ sở 2 tại số 2 Ngô Quyền, cùng thuộc phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Tân sinh viên Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM. Ảnh: Website nhà trường.

Theo các quyết định, các trường trên là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền.

UBND TPHCM giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định; tổ chức bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Ngày 25/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT về danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư quy định danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp; đồng thời thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để bổ sung kịp thời những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Danh mục mới bổ sung nhiều lĩnh vực được xác định đang có nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp hiện đại. Trong lĩnh vực công nghệ có các ngành, nghề như trí tuệ nhân tạo, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bên cạnh đó là những lĩnh vực gắn với công nghệ số và tự động hóa như kỹ thuật robot công nghiệp. Tiếp nhận Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. Theo đó, UBND TPHCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung, yêu cầu của Thông tư, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế để tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu UBND TPHCM thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở GD&ĐT được giao kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TPHCM xem xét, quyết định.