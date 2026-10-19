UBND TPHCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Chiều 19/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì Lễ trao Quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - đã công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Trần Chí Trung - Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng - giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho các cán bộ

Bổ nhiệm ông Châu Vĩ Tuấn - Trưởng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp - giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị - giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương - giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch UBND phường Bến Thành - đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ. Điều động ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM - đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ. Điều động ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM - đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho các cán bộ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh gửi lời chúc mừng đến các cơ quan, đơn vị và các cán bộ được phân công, bổ nhiệm trong đợt này. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ trong quá trình công tác, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cán bộ được nhận quyết định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Các cán bộ luôn giữ vững nhiệt huyết công tác, không ngừng rèn luyện và tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh sự nỗ lực của mỗi cán bộ, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Trần Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chủ động tiếp cận công việc, sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng tham mưu.

Ông Trần Chí Trung khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TPHCM trong thời gian tới.