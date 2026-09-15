UBND TPHCM ban hành các khoản thu, mức thu trong năm học 2026-2027

Học sinh TPHCM trong ngày khai giảng năm học 2026-2027

Theo đó, danh mục các khoản thu, mức thu được áp dụng cho hai nhóm học sinh gồm:

- Nhóm 1: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

- Nhóm 2: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Theo quyết định của UBND TPHCM, 7 nhóm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập gồm:

Các khoản thu được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, người học; lấy thu bù chi và không được vượt quá mức trần quy định.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học.

Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

UBND TPHCM yêu cầu, thời gian thu các khoản nói trên phải đảm bảo không vượt quá kế hoạch về thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học; nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học, ngân sách nhà nước không cấp bù.