UBND TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm, điều động lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Tư pháp

Chiều 19/10/2026, UBND TP HCM tổ chức lễ trao các Quyết định về công tác cán bộ. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm. Ảnh: Kỳ Phong

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM quyết định bổ nhiệm ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bên cạnh đó, điều động bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TP HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Tương tự, ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TP HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh trao Quyết định điều động bà Mai Thị Hồng Hoa và ông Nguyễn Ngọc Văn. Ảnh: Kỳ Phong

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh chúc mừng các cán bộ được trao quyết định; đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định, ông Trần Chí Trung cho biết, trong bối cảnh cả nước và TP HCM đứng trước những yêu cầu phát triển mới, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, cầu thị và trách nhiệm; chủ động tiếp cận công việc, sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực”, ông Trung nhấn mạnh.