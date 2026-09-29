UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9

Quang cảnh hội nghị.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 129 xã, phường trong tỉnh. Dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong quý III và 9 tháng năm 2026.

Theo đánh giá, 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động từng bước ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được thực hiện theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất, nhập khẩu và du lịch tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt gần 239,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,1 tỷ USD, tăng 50%. Toàn tỉnh ước đón gần 21 triệu lượt khách, tăng 25,5%; doanh thu du lịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 125,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5%. Ước đến hết tháng 9, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt gần 12,83 nghìn tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chưa bao gồm hoàn thuế giá trị gia tăng ước đạt trên 45 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 41 nghìn tỷ đồng; 1.033 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỉnh cấp mới 124 dự án đầu tư, gồm 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 494 triệu USD và 86 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 12,3 nghìn tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 315 nghìn ha; sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt trên 909 nghìn tấn, năng suất bình quân 68,6 tạ/ha. Toàn tỉnh duy trì 197 cánh đồng lớn với diện tích trên 6.600 ha. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đạt trên 245 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, quản lý đê điều, thủy lợi và chống khai thác IUU được tập trung thực hiện; Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh có 1.001 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Các ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng và tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh tế của tỉnh như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, phát triển đô thị, thu hút đầu tư. Các đại biểu đề nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn; tăng cường quản lý nguồn thu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số cũng được tập trung thảo luận. Các đại biểu đề nghị bảo đảm tính đồng bộ của các quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao hiệu quả vận hành các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết phản ánh của người dân; có giải pháp khắc phục khó khăn trong thu gom, xử lý chất thải rắn.

Đối với lĩnh vực y tế, các đại biểu tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh Chương trình khám sức khỏe toàn dân; tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế và các địa phương trong tổ chức khám, tuyên truyền, vận động người dân tham gia; từng bước củng cố năng lực y tế cơ sở và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực giáo dục, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các điểm trường sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, 9 tháng năm 2026, trong điều kiện phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn, tỉnh đã nỗ lực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực có chuyển biến rõ nét; văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những vấn đề cần tập trung cao độ trong thời gian còn lại của năm.

Xác định 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát tiến độ, nhận diện rõ những chỉ tiêu còn thấp, những công việc còn chậm để có giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu quý IV. Trọng tâm là giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh; chủ động tham mưu điều hành thu, chi ngân sách; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư; hoàn thiện các quy hoạch, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và khắc phục những điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Tinh thần chung là các cấp, các ngành phải chủ động hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng, tận dụng tối đa thời gian còn lại của năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.