Tham dự buổi gặp gỡ có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công thương; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm sản và dược liệu trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu và đề xuất giải pháp hỗ trợ từ phía tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp phản ánh tình trạng tư thương cạnh tranh thu mua mía tại các vùng nguyên liệu do Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đầu tư, gây thiếu hụt nguyên liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, chế biến và nguy cơ thu hẹp hoạt động của nhà máy. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, kiểm tra điều kiện pháp lý của các trạm cân, điểm thu mua, tăng cường giám sát hoạt động thu mua, bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và người trồng mía.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trạm biến áp, bảo đảm công suất điện phục vụ mở rộng cơ sở sản xuất miến dong; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di dời mộ, tạo quỹ đất sạch triển khai các dự án trồng và phát triển dược liệu; quan tâm xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao; hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Đối với phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cây giang để phát triển vùng trồng lấy lá phục vụ xuất khẩu; tạo điều kiện mở rộng diện tích trồng cây thạch đen, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu; cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu cây thạch đen, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước hình thành các sản phẩm xuất khẩu chính ngạch; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Tỉnh xây dựng trang thông tin cung cấp những thông tin chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch trao đổi, phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị các doanh nghiệp chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ, lâu dài với người dân thông qua các hợp đồng có thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm, quyền lợi của các bên trong quá trình sản xuất, thu mua và tiêu thụ nguyên liệu. Việc quy hoạch vùng trồng cần được tính toán phù hợp, bảo đảm tính ổn định, bền vững; doanh nghiệp chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong vận động, hướng dẫn người dân tham gia liên kết sản xuất, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu, hài hòa lợi ích giữa các bên. Yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua nguyên liệu, bảo đảm chấp hành đúng quy định pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, người dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp, rà soát từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, cần chủ động kiểm tra, xem xét, kịp thời tháo gỡ khó khăn; những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Chính quyền các xã cần tăng cường phối hợp, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Các doanh nghiệp cần gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với địa phương, quan tâm tạo việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tỉnh đẩy mạnh công khai, đăng tải thông tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên các kênh thông tin phù hợp để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, tiếp cận và triển khai thực hiện.