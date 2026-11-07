UBND tỉnh Thái Nguyên gửi Thư cảm ơn nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế
Thay mặt UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa gửi Thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân, nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ubnd-tinh-thai-nguyen-gui-thu-cam-on-nhan-dip-ky-niem-195-nam-thanh-lap-tinh-va-festival-tra-quoc-te