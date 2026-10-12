UBND tỉnh Sơn La làm việc với Tập đoàn GELEXIMCO và Công ty Chery Green Energy

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

UBND tỉnh Sơn La làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn GELEXIMCO và Công ty Chery Green Energy (Trung Quốc).

Tại cuộc làm việc, đại diện Tập đoàn GELEXIMCO và Công ty Chery Green Energy bày tỏ quan tâm đến tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Sơn La. GELEXIMCO là tập đoàn đa ngành, chú trọng đầu tư năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Chery Green Energy có thế mạnh về công nghệ năng lượng xanh. Hai doanh nghiệp đã thành lập liên doanh để nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam. Nhận thấy Sơn La có tiềm năng phát triển điện mặt trời, điện gió và một số lĩnh vực khác, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối lưới điện và cơ chế, chính sách liên quan; đồng thời tạo điều kiện khảo sát thực tế, đánh giá tính khả thi để lựa chọn dự án đầu tư phù hợp.

Bên cạnh năng lượng tái tạo, đoàn công tác quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi; đồng thời mong muốn tiếp cận thông tin về quỹ đất, nguồn nguyên liệu, hạ tầng giao thông và định hướng phát triển của tỉnh để nghiên cứu phương án hợp tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư.

Trao đổi với đoàn, lãnh đạo tỉnh Sơn La giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của địa phương. Với khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, Sơn La có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và du lịch. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, nổi bật là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai, góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Về năng lượng tái tạo, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh là 7.785,4 MW. Hai lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình có tiềm năng phát triển điện mặt trời nổi; các khu vực Mộc Châu, Vân Hồ, Nà Sản, Sông Mã, Sốp Cộp và Bắc Yên có điều kiện nghiên cứu phát triển điện gió, điện mặt trời. Hệ thống sông, suối phong phú cũng tạo dư địa phát triển thủy điện vừa và nhỏ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn GELEXIMCO và Công ty Chery Green Energy đối với cơ hội đầu tư tại Sơn La; khẳng định tỉnh sẵn sàng cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tìm hiểu quy hoạch, lựa chọn lĩnh vực, địa điểm đầu tư phù hợp; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiệu quả, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định pháp luật. Sau khảo sát, các doanh nghiệp cần có văn bản đề xuất cụ thể để tỉnh xem xét, hướng dẫn triển khai các bước tiếp theo theo quy định.