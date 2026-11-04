UBND tỉnh Sơn La làm việc với nhà đầu tư về Dự án sản xuất viên nén năng lượng xanh từ nguyên liệu tre

Về phía các nhà đầu tư có đại diện một số doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Công ty cổ phần Sao Thái Dương và Công ty Đầu tư TD Việt Nam.

UBND tỉnh Sơn La làm việc với nhà đầu tư quốc tế về Dự án sản xuất viên nén năng lượng xanh từ nguyên liệu tre.

Nhà đầu tư dự làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện Nhà đầu tư giới thiệu về ý tưởng, quy mô và định hướng phát triển Khu liên hợp Nhà máy sản xuất Bio-Methanol, Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng xanh, trao đổi về khả năng đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng xanh tre tại tỉnh Sơn La. Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, khi đi vào hoạt động, Khu liên hợp dự kiến có nhu cầu tiêu thụ khoảng 5.000 tấn nguyên liệu tre/ngày và sản xuất ra 2.300 tấn Bio-Methanol/ngày, có thể đem lại doanh thu hơn 300 triệu USD hàng năm. Nguồn nguyên liệu dự kiến được thu mua chủ yếu tại Sơn La và các vùng nguyên liệu tại các tỉnh khác.

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là công ty đi đầu về nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp các sản phẩm từ tre tại Việt Nam. Công ty đã có nhà máy sản xuất ván tre ép công nghiệp tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với một số doanh nghiệp của Ấn Độ và các đối tác quốc tế nghiên cứu cơ hội đầu tư Dự án Khu liên hợp Nhà máy sản xuất Bio - Methanol từ tre tại Việt Nam, với quy mô vốn đầu tư dự kiến trên 1,3 tỷ USD.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện nhà đầu tư đến từ Ấn Độ phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tiềm năng, lợi thế của Sơn La; khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực lâm nghiệp và chuyển đổi xanh. Tỉnh mong muốn dự án được nghiên cứu, triển khai gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí đề nghị nhà đầu tư cung cấp thông tin cụ thể về kế hoạch, lộ trình phát triển vùng nguyên liệu tre; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tìm hiểu quy hoạch, khảo sát, lựa chọn lĩnh vực và địa điểm đầu tư phù hợp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, doanh nghiệp cần có văn bản đề xuất cụ thể để tỉnh xem xét, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.