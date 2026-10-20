UBND tỉnh Sơn La làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Dự án được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua JICA, nhằm nâng cao năng lực quan trắc, giám sát và cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định đời sống nhân dân khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Các nội dung trọng tâm của dự án gồm: Nâng cấp cơ sở dữ liệu về phòng, chống lũ quét, sạt lở đất; xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật; triển khai thí điểm các giải pháp quan trắc, cảnh báo sớm và công trình phòng, chống thiên tai.

Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại Sơn La, dự án tập trung xây dựng Kế hoạch tổng thể Sabo và triển khai thí điểm công trình đập Sabo trên lưu vực suối Nặm Păm, khu vực Mường La. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn và điều kiện dân sinh của lưu vực, các chuyên gia JICA phối hợp với phía Việt Nam xây dựng kế hoạch quy hoạch 12 công trình đập Sabo.

Khu vực nguy cơ ở Lưu vực Nậm Păm.

Qua đánh giá, so sánh về hiệu quả đầu tư, điều kiện thi công và tính khả thi về nguồn vốn, vị trí số 5 tại bản Piệng được lựa chọn triển khai thí điểm. Đến nay, công trình đập Sabo số 5 tại bản Piệng đã hoàn thành, góp phần đưa giải pháp kiểm soát lũ bùn đá của Nhật Bản vào thực tiễn phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trao đổi về kế hoạch tiếp tục triển khai dự án tại tỉnh Sơn La, trong đó có việc khảo sát các vị trí còn lại trong quy hoạch, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo trước khi phê duyệt dự án viện trợ. Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) mong muốn các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng thời kỳ vọng mô hình đập Sabo thí điểm tại Sơn La sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng tại các địa phương khác của Việt Nam.

Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La thống nhất, ủng hộ việc triển khai dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, hướng tới hoàn thiện hệ thống 12 đập Sabo trên lưu vực suối Nặm Păm, từng bước hình thành hệ thống công trình kiểm soát lũ bùn đá đồng bộ, có tính kết nối và hiệu quả lâu dài. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với JICA và các cơ quan Trung ương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng Văn phòng JICA tại Việt Nam triển khai các nội dung chuyên môn, hoàn thiện công tác chuẩn bị dự án; UBND xã Mường La rà soát quỹ đất, chuẩn bị các điều kiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi dự án được phê duyệt; Sở Ngoại vụ phối hợp bảo đảm công tác đối ngoại, an ninh và các điều kiện cần thiết để các đoàn chuyên gia JICA khảo sát, làm việc theo quy định.