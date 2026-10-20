Đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên dự kiến đầu tư tại địa bàn xã Mường Bang và Mường Cơi, diện tích sử dụng đất khoảng 425 ha, kèm khu tái định cư khoảng 15ha. Dự án có công suất 1.200MW, gồm 4 tổ máy, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21.500 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 6.400 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ vận hành theo mô hình phát điện vào các khung giờ cao điểm mỗi ngày, với thời gian phát điện liên tục tối đa khoảng 7 giờ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng điều tiết của hệ thống điện quốc gia, hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, đồng thời, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh Sơn La trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công phát biểu tại cuộc làm việc.

Đến nay, công tác đo đạc địa chính, cắm mốc, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đã được công ty và các địa phương liên quan thực hiện; đường công vụ đã hoàn thành; các nhiệm vụ khác đang được triển khai đồng bộ sẵn sàng cho lễ khởi công, dự kiến vào ngày 15/11/2026.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện kiến nghị tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sơn La luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án điện, năng lượng trên địa bàn; coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tập trung nguồn lực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, rà soát từng phần việc để chuẩn bị chu đáo các điều kiện khởi công dự án. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục theo thẩm quyền; chủ động báo cáo, đề xuất xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm các điều kiện để khởi công dự án theo kế hoạch, tạo tiền đề triển khai thi công đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện ký cam kết đồng hành, phối hợp hoàn thiện thủ tục, điều kiện khởi công và tiến độ Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên.