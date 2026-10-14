UBND tỉnh rà soát tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2026, dự kiến số thu năm 2027

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và lãnh đạo các xã, phường liên quan.

Năm 2026, dự toán thu tiền sử dụng đất được Trung ương giao cho tỉnh là 32.200 tỷ đồng; dự toán HĐND tỉnh giao là 42.402 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, tổng thu tiền sử dụng đất thực hiện được 11.610 tỷ đồng, đạt hơn 27% dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể, thu từ các khu đất giao cho nhà đầu tư thông qua lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất đạt 1.326 tỷ đồng, thu từ đất xen kẹp đạt 2.454 tỷ đồng, thu từ các khu đất Nhà nước đầu tư hạ tầng để đấu giá cho người dân tự làm nhà ở đạt 7.830 tỷ đồng.

Ước thực hiện cả năm 2026, tổng thu tiền sử dụng đất đạt 32.200 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương và 76% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó dự kiến tổng thu từ đất xen kẹp và đất Nhà nước đầu tư hạ tầng để đấu giá cho người dân làm nhà ở (theo báo cáo của các đơn vị và UBND các xã, phường) ước đạt 21.626 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất từ nguồn đất xen kẹp và đất Nhà nước đầu tư hạ tầng để đấu giá cho người dân làm nhà ở là 11.342,4 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026, mức thu phấn đấu trong 3 tháng cuối năm đạt hơn 22.414 tỷ đồng.

Về dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2027, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh mục các khu đất, dự án tạo nguồn thu. Năm 2027, tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 53.343 tỷ đồng, gồm: thu từ đất xen kẹt 1.835 tỷ đồng; đấu giá đất Nhà nước đầu tư hạ tầng 20.170 tỷ đồng; các dự án ngoài ngân sách 30.483 tỷ đồng; khai thác cơ sở nhà, đất được chuyển giao 855 tỷ đồng. Sở Tài chính đang tiếp tục tổng hợp, rà soát do chưa có đầy đủ ý kiến của các sở, ngành.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ những thuận lợi, khó khăn về tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2026; đánh giá khả năng thực hiện dự toán thu trong những tháng cuối năm, trong đó tập trung vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, các khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và các khu đất được Nhà nước đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo phường Lý Thường Kiệt phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận dự kiến số thu tiền sử dụng đất năm 2027, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu ngân sách, chủ động bố trí nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo nhận định, việc thu tiền sử dụng đất năm 2027 còn khó khăn do hồ sơ một số khu đất, dự án chưa đầy đủ, thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, khả năng đấu giá và nguồn thu thực tế phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng và diễn biến thị trường bất động sản...

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2027 sát với thực tế, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, lựa chọn các khu đất, dự án có tính khả thi cao; thực hiện rà soát, đánh giá các dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân loại danh mục dự án theo mức độ khả thi, chỉ đề xuất những khu đất, dự án có khả năng cao thực hiện thu trong năm 2027. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2027 trước ngày 30/10/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những địa phương đã chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất. Để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, rà soát, tham mưu danh mục các dự án thu hồi đất; hướng dẫn xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các khu đất, dự án dự kiến đấu giá năm 2026, năm 2027, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao đất, thực hiện dự án, bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, thống kê chính xác kết quả thu tiền sử dụng đất, đánh giá sát khả năng thu, tham mưu các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán năm 2026; khẩn trương tham mưu bổ sung kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với UBND các xã, phường tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, xác định rõ khả năng thu của từng khu đất để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán được giao.

Đối với kế hoạch dự kiến thực hiện số thu tiền sử dụng đất năm 2027, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2027 và các năm tiếp theo bám sát thực tế; tập trung rà soát, đánh giá kỹ từng khu đất, dự án, lựa chọn những vị trí có khả năng triển khai và tạo nguồn thu cao để xây dựng kế hoạch. Đặc biệt, số thu dự kiến phải được tính toán phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.