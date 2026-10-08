UBND tỉnh ra công văn hỏa tốc giải quyết vụ việc liên quan giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường Tiểu học Quỳnh Tam

Công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND xã Quỳnh Tam.

Nội dung công văn nêu rõ: Để giải quyết ổn định tình hình liên quan việc thực hiện chủ trương giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch huy động các lực lượng tuyên truyền của tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tích cực đưa tin tuyên truyền về vụ việc.

2. Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

3. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam rà soát phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn (như tiền xe đưa đón, tiền ăn cơm bán trú...).

5. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam

- Chỉ đạo Trường Tiểu học Quỳnh Tam có phương án tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh thôn Tiến Sơn đi học muộn.

Những lớp học vắng học sinh ở Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Mỹ Hà

- Tổ chức kiểm kê, tham mưu phương án xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch, sử dụng đất đối với điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cha, mẹ học sinh thôn Tiến Sơn phải cho con đến trường học đầy đủ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em theo quy định của pháp luật. Duy trì xe ô tô đưa, đón học sinh thôn Tiến Sơn có giáo viên đi kèm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10; bảo đảm phương tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông trên tuyến đưa đón học sinh.

Chính quyền xã Quỳnh Tam và các ban, ngành liên quan hỗ trợ bố trí xe đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Ảnh: Mỹ Hà

Yêu cầu các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.