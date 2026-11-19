Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân; đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Quảng Trị.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, chương trình phối hợp lần này được xây dựng theo hướng mới, tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực và có thể đo lường hiệu quả.

Đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu định hướng nội dung, yêu cầu của buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đồng chí khẳng định, Bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ tỉnh trên tinh thần trách nhiệm, gắn bó, cùng hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việc phối hợp tập trung vào 3 nội dung trọng tâm, gồm: Chuyển đổi số cấp xã; đào tạo nhân lực thực hiện chuyển đổi số cấp xã; thúc đẩy chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Phong Phú và Hoàng Xuân Tân tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, qua khảo sát, có 69/78 địa phương trên địa bàn tỉnh (chiếm 88,5%) có nhu cầu được hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số. Đối với mô hình chuyển đổi số cấp xã, hiện toàn tỉnh có 21 hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đào tạo chuyên sâu kỹ năng số cho cán bộ cấp xã; lựa chọn, triển khai thí điểm một số bài toán thiết thực trong danh mục các bài toán do Cục Chuyển đổi số quốc gia giới thiệu tại 8 xã, phường, ưu tiên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tiếp tục hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã thống nhất, đồng bộ, tránh đầu tư trùng lặp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp đã trình bày định hướng triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã; đề xuất phương án đào tạo cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi số cấp xã và các giải pháp đồng hành, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện.

Đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Trong đó, danh mục chuyển đổi số cấp xã gồm 29 bài toán, 29 kịch bản tham chiếu. Đối với giai đoạn 1 tại Quảng Trị, các đơn vị đề xuất lựa chọn từ 3-5 xã để triển khai thí điểm, mỗi xã lựa chọn từ 1-2 bài toán, căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế và khả năng duy trì.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Về đào tạo cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi số cấp xã, phương án được đề xuất gồm 13 kỹ năng, chia thành 4 nhóm, gồm: Tham mưu, điều hành; kỹ thuật và an toàn; người dân và cộng đồng; thủ tục hành chính và AI. Hình thức đào tạo kết hợp trực tuyến để trang bị kiến thức nền với tập huấn trực tiếp, hỏi đáp và thực hành các tình huống cụ thể.

Đại diện Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với chương trình hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số, kế hoạch phối hợp xác định 4 hoạt động, gồm: Ứng dụng công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng dữ liệu số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành; thiết lập thương hiệu số, danh tính số với tên miền quốc gia “.vn” trên internet.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã một cách thiết thực và hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quá trình triển khai cần kế thừa tối đa những nền tảng, cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và tránh đầu tư trùng lặp.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã một cách thiết thực và hiệu quả - Ảnh: T.Đ

Mỗi sản phẩm, mỗi bài toán phải xác định rõ sản phẩm cụ thể, phải giải quyết được khó khăn thực tế. Đồng thời, xây dựng chương trình đào tạo phải phù hợp, chú trọng hướng dẫn trực tiếp và thực hành cho cán bộ cấp xã. Kết quả đào tạo phải được đánh giá thông qua năng lực thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bằng số người hoặc số chương trình học.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với chương trình hỗ trợ các cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số, cần ập trung thúc đẩy các giải pháp thiết thực như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, tham mưu, điều phối, cụ thể hóa những nội dung phối hợp thành các nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ thực hiện cụ thể, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo, chủ động bố trí nhân lực, phối hợp triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả tại địa phương mình. Các doanh nghiệp công nghệ số đồng hành thực chất, nâng cao hiệu quả hỗ trợ tỉnh trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết các kế hoạch phối hợp về chuyển đổi số - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, đào tạo cán bộ chuyên trách chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2027 và kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao thỏa thuận hợp tác cho các doanh nghiệp - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cho đại diện 11 doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ