UBND tỉnh Quảng Trị hợp tác phát triển du lịch với Saigontourist Group

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Theo nội dung bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị và Saigontourist Group để phát triển sản phẩm, thị trường, nguồn nhân lực và dự án du lịch.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Saigontourist Group tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Trọng tâm hợp tác hướng vào việc hình thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng thương mại hóa, có đơn vị vận hành, tiêu chuẩn chất lượng và đầu ra thị trường ổn định, hạn chế các hoạt động đơn lẻ, hình thức.

Kết nối lợi thế điểm đến của Quảng Trị với năng lực thị trường và hệ sinh thái dịch vụ của Saigontourist Group; ưu tiên các nhóm sản phẩm gắn với hòa bình-lịch sử, di sản-thiên nhiên, biển, đảo-nghỉ dưỡng, MICE-sự kiện, ẩm thực, du lịch xanh và các hành trình liên vùng.

Quang cảnh lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Phối hợp chuẩn bị và tham gia, tài trợ các chương trình thuộc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị. Tạo cơ sở để hai bên rà soát, xử lý và đề xuất phương án đối với các dự án, cơ sở du lịch có sự tham gia của Saigontourist Group tại Quảng Trị; trong đó, trọng tâm là dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Bảo Ninh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng tình cảm gắn bó, nghĩa tình sâu sắc, qua đó, tạo cơ sở quan trọng để hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, Quảng Trị hiện có không gian và dư địa phát triển rộng lớn hơn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của địa phương vẫn chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, đồng chí mong muốn UBND TP. Hồ Chí Minh và Saigontourist Group tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và thu hút khách du lịch. Đặc biệt, trong năm 2027, khi Quảng Trị đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn TP. Hồ Chí Minh và Saigontourist Group tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quảng Trị trong phát triển du lịch - Ảnh: T.Đ

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, phối hợp giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án của doanh nghiệp.

Đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, định hướng và tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Saigontourist Group cùng các doanh nghiệp của thành phố mở rộng hợp tác, đầu tư tại Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group khẳng định, việc ký kết biên bản hợp tác với UBND tỉnh Quảng Trị là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng và xây dựng hệ sinh thái du lịch cùng phát triển. Doanh nghiệp cam kết, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống nhất, bảo đảm tính trách nhiệm, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Quảng Trị có thế mạnh về lịch sử, văn hóa, các giá trị hòa bình, di sản thiên nhiên và du lịch biển còn TP. Hồ Chí Minh có thị trường khách rộng lớn, hệ thống doanh nghiệp chuyên nghiệp và mạng lưới kết nối trong nước, quốc tế.

Việc phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai địa phương sẽ tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng có bản sắc, tăng cường xúc tiến quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện thể thao và thu hút du khách. TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển giữa hai địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch - Ảnh: T.Đ

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group đã ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Saigontourist Group trao học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngành Du lịch tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Dịp này, Saigontourist Group cũng đã trao tặng học bổng với số tiền 200 triệu đồng, hỗ trợ sinh viên ngành Du lịch có hoàn cảnh khó khăn thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa lãnh đạo Saigontourist Group - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng hoa chúc mừng, ghi nhận sự đồng hành của Saigontourist Group đối với sự phát triển du lịch của địa phương.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: T.Đ

Đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo Saigontourist Group - Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo Saigontourist Group tặng quà lưu niệm đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Saigontourist Group đã tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác, đồng hành cùng phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết - Ảnh: T.Đ