UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, xử lý phản ánh của Báo CAND

Trước đó, Báo CAND đăng tải bài viết “Nhức nhối nạn khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu – Mỹ Chánh”, phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép vào ban đêm trên tuyến sông thuộc khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và TP Huế. Bài viết cũng đề cập hoạt động của các bãi tập kết cát, việc sử dụng đất làm bến bãi không đúng quy định pháp luật, nguy cơ sạt lở bờ sông và những ảnh hưởng đến đất sản xuất, đời sống của người dân địa phương.

Việc các bãi tập kết cát, việc sử dụng đất làm bến bãi không đúng quy định pháp luật gây nguy cơ sạt lở bờ sông.

Ngày 21/10/2026, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo Công an nhân dân liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu – Mỹ Chánh.

Theo nội dung văn bản, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển nội dung phản ánh đến UBND xã Nam Hải Lăng để kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên tuyến sông nêu trên; đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, người dân địa phương đề nghị UBND xã Nam Hải Lăng cần khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa tại các khu vực được phản ánh; rà soát hoạt động khai thác, vận chuyển và tập kết cát, hồ sơ pháp lý của các bến bãi, việc sử dụng đất có liên quan; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương giáp ranh để xác minh, xử lý những hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép trên sông Ô Lâu - Mỹ Chánh.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền cấp xã, cần kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý không triệt để. Công tác kiểm tra cũng cần được thực hiện vào những khung giờ, thời điểm phù hợp với thông tin phản ánh, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng cần đánh giá nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất và an toàn của người dân; tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, vận chuyển và tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn. Những trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm cần được xử lý theo quy định, đồng thời có biện pháp phòng ngừa tái diễn.