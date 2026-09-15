UBND tỉnh: Phiên họp chuyên đề tháng 9

Quang cảnh Phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031.

Giám đốc Sở Nội vụ Lò Văn Hương thông qua dự thảo báo cáo thực trạng biên chế trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cho rằng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng yêu cầu bố trí nhân lực theo vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo, lĩnh vực công tác và địa bàn, làm phát sinh tình trạng thiếu nhân lực cục bộ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyển dụng, thu hút và ổn định đội ngũ còn khó khăn đối với một số vị trí chuyên môn sâu, vị trí khó tuyển và địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Quốc Khanh tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp cũng nhất trí với các nội dụng tại dự thảo Tờ trình về việc xin dừng xây dựng Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thống nhất lùi thời gian tham mưu Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về bồi dưỡng công chức, viên chức tỉnh Lai Châu đến khi Bộ Nội vụ có hướng dẫn mới.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Minh Hải tham gia ý kiến tại phiên họp.

Trong các nội dung được bàn thảo tại phiên họp, các đại biểu cũng dành sự quan tâm lớn đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu cho rằng việc hỗ trợ cho tổ công nghệ số cộng đồng là cần thiết, bởi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Tuy nhiên cần lựa chọn được các thành viên am hiểu công nghệ thông tin, xác định được chức năng, nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng để đánh giá hiệu quả.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng cho ý kiến toàn diện vào Tờ trình phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ và Tờ trình phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ. Mục tiêu cốt lõi của 2 quy hoạch là cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng, tổ chức không gian nhằm đưa cả hai vùng đất này đủ điều kiện công nhận là khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, hoàn thiện nội dung các dự thảo bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, thống nhất và sát với thực tiễn của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đối với quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị tư vấn làm rõ thêm phạm vi, quy mô, các chỉ tiêu, mục tiêu, định hướng của quy hoạch cũng như xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, bản sắc cộng đồng của các khu du lịch. Về quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ, các đơn vị cần nghiên cứu phương án kết nối các tua, tuyến du lịch giữa Lai Châu và Sa Pa; tính toán vấn đề về môi trường, sinh thái, địa chất khi xây dựng quy hoạch.