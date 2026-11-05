UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc năm 2026

Khám tư vấn huyết áp cho người dân xã Phú Long.

Theo công văn, thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai công tác khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, tiến độ chung của toàn tỉnh hiện còn chậm; tỷ lệ khám ở một số đối tượng, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp còn thấp; việc tổ chức khám tại một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm:

+Rà soát, lập danh sách chính xác: Tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại chính xác từng nhóm đối tượng; đối chiếu thông tin để xác định rõ các trường hợp đã được khám (bằng bảo hiểm y tế hoặc các chương trình khác), đảm bảo không bỏ sót và đúng đối tượng ngân sách chi trả. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc để hoàn thành việc khám sức khỏe đúng tiến độ.

Trong đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổng hợp danh sách đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (không tính đối tượng thuộc xã, phường quản lý); Giám đốc Sở trực tiếp ký văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi số liệu về UBND các xã, phường để rà soát, đối chiếu đối tượng chậm nhất trong ngày 15/11/2026. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở sử dụng lao động (không thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh) rà soát, cung cấp danh sách, số lượng người lao động đang làm việc tại đơn vị; giám đốc Sở trực tiếp ký văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi số liệu về Sở Y tế tổng hợp, UBND các xã, phường để rà soát đối chiếu đối tượng chậm nhất trong ngày 10/12/2026.

Sở Công thương chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, cung cấp danh sách, số lượng người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp và gửi số liệu về Sở Y tế tổng hợp, UBND các xã, phường để rà soát, đối chiếu đối tượng chậm nhất trong ngày 02/12/2026.

Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý khẩn trương rà soát, cung cấp danh sách, số lượng người lao động đang làm việc tại các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và gửi số liệu về Sở Y tế tổng hợp và UBND các xã, phường để rà soát đối tượng chậm nhất trong ngày 02/12/2026.

Sở Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, cung cấp danh sách đối tượng khám, sàng lọc báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Y tế tổng hợp, UBND các xã, phường để rà soát đối tượng chậm nhất trong ngày 15/11/2026. UBND các xã, phường rà soát, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, đơn vị có sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định có liên quan hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

+Nâng cao vai trò của Sở Y tế: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp, hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và trang thiết bị cho các địa phương có dân số đông hoặc đang chậm tiến độ; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp danh sách đối tượng cho các xã, phường.

+Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Sở Y tế chủ động phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình xây dựng chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe. Qua đó, giúp nhân dân, đoàn viên, người lao động - đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao - chủ động tham gia đúng đối tượng, đúng lộ trình.

Công văn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tập trung triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để chỉ đạo giải quyết.