UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực KHCN, chuyển đổi số năm 2026 tại các xã, phường khu vực Hà Nam

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ KHCN, CĐS năm 2026, nhiều địa phương trong khu vực Hà Nam đến nay từ nguồn kinh phí chi thường xuyên phục vụ các hoạt động mới đạt dưới 60%; trong khi đó, kinh phí chi nhiệm vụ KHCN, CĐS năm 2026 của mỗi xã, phường bình quân từ 2,5 - 2,9 tỷ đồng. Một số địa phương tiến độ giải ngân chậm như các phường: Tiên Sơn, Lê Hồ; các xã: Bình An, Bình Lục, Liêm Hà...

Kinh phí chưa giải ngân phần lớn là các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, nâng cấp, thuê dịch vụ, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin.

Tình trạng này, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt các xã, phường triển khai nhiệm vụ còn nhiều lúng túng về các trình tự, thủ tục theo quy định mới. Bên cạnh đó, tại thời điểm giao dự toán đầu năm 2026 chưa có hướng về các nội dung, nhiệm vụ chi bổ sung. Một số nhiệm vụ cần thực hiện trên toàn địa bàn như: đầu tư hệ thống loa truyền thanh thông minh, mạng wifi… nhưng các xã, phường chưa chủ động kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ KHCN, CĐS từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có sự thay đổi. Một số nhiệm vụ cấp xã dự kiến thực hiện, nhưng trùng với nhiệm vụ do đơn vị cấp tỉnh nên phải điều chỉnh quy mô, phạm vi và hoàn trả kinh phí cho ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo phường Tiên Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các xã đã trao đổi, thảo luận, nêu rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN, CĐS, những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 12/2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các xã, phường thực nhiệm từng nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực KHCN, CĐS theo đúng các quy định của Nhà nước, của tỉnh, từ đó tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những hạn chế.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa triển khai, chưa rõ kết quả. Do đó, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao; sớm hoàn thành việc giải ngân làm căn cứ cho nhiệm vụ chi năm 2027. Trong đó, các địa phương cần tập trung rà soát thiết bị đầu cuối; rà soát phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và chi phí cho việc đảm bảo an ninh mạng để ưu tiên đầu tư, các hạng mục đầu tư liên quan đến thiết bị an ninh trật tự như Camera an ninh AI. Đồng thời, quan tâm đến các dự án thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, điểm chuyển đổi số cộng đồng để đầu tư nhằm đảm bảo cơ cấu và định mức chi; một số địa phương chú ý rà soát hạch toán đúng nguồn.

Với những đề xuất của các địa phương liên quan đến nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu giải quyết, để các địa phương có căn cứ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân lĩnh vực KHCN, CĐS năm 2026 trước ngày 20/12. Việc thực hiện phải thống nhất không chuyển nguồn; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp đôn đốc các đơn vị được phân bổ dự toán sớm hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu giải ngân xong trước ngày 20/12/2026. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác CĐS cũng như ứng dụng KHCN trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2026.