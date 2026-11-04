UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo 48 xã, phường khu vực Nam Định (cũ).

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân kinh phí sự nghiệp KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS trong 10 tháng năm 2026 còn thấp, đặc biệt là cấp xã mới đạt 28,82%. Kinh phí chưa giải ngân phần lớn là các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, nâng cấp, thuê dịch vụ, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin.

Nguyên nhân chủ quan do các xã, phường triển khai nhiệm vụ KHCN, CĐS chậm, còn nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định mới. Nhiều nhiệm vụ cần thực hiện trên toàn địa bàn xã, phường như đầu tư hệ thống loa truyền thanh thông minh, mạng wifi… nhưng các xã, phường chưa chủ động kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân khách quan do chưa có hướng dẫn tại thời điểm giao dự toán về các nội dung, nhiệm vụ chi bổ sung tại thời điểm đầu năm 2026. Quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ KHCN, CĐS từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có sự thay đổi. Một số nhiệm vụ cấp xã dự kiến thực hiện, nhưng trùng với nhiệm vụ do đơn vị cấp tỉnh nên phải điều chỉnh quy mô, phạm vi và hoàn trả kinh phí cho ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn và giải pháp tháo gỡ. Trong đó tập trung vào việc chọn lĩnh vực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành các thủ tục, đảm bảo điều kiện thanh toán.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiệm vụ chưa triển khai, chưa có kết quả. Do đó, các địa phương sớm hoàn thành việc giải ngân làm căn cứ cho nhiệm vụ chi năm 2027. Tập trung rà soát thiết bị đầu cuối; rà soát phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và chi phí cho việc đảm bảo an ninh mạng để ưu tiên đầu tư.

Đối với các hạng mục đầu tư liên quan đến thiết bị an ninh trật tự như Camera an ninh AI cần xin ý kiến của Công an tỉnh để đảm bảo đúng quy định. Đồng thời quan tâm đến các dự án thuộc lĩnh vực ĐMST để đầu tư nhằm đảm bảo cơ cấu và định mức chi. Một số địa phương chú ý rà soát điều chỉnh những đầu việc hạch toán nhầm mục lục ngân sách dẫn đến số nhiệm vụ đã giải ngân nhưng chưa được hạch toán vào sự nghiệp KHCN, ĐMST, CĐS. Đối với các nhiệm vụ chi cho 2 tháng cuối năm 2026 phải thống nhất không chuyển nguồn, cam kết giải quyết xong trước ngày 20/12/2026.

Với những đề xuất của các địa phương liên quan đến nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu giải quyết, để các địa phương có căn cứ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân lĩnh vực KHCN, ĐMST, CĐS năm 2026 trước ngày 20/12.