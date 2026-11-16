UBND tỉnh nghe báo cáo công tác triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trên 17.500 tỷ đồng cho 2 dự án hạ tầng giao thông

Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn từ Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là dự án Nhóm A, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2025; thời gian thực hiện: 2025 – 2030. Chiều dài gần 58 km; quy mô đường cao tốc cấp 100, 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 25,25 m; có 3 nút giao liên thông, 1 nút giao bằng cuối tuyến. Dự án qua địa bàn các xã: Tân Quang, Linh Hồ, Vị Xuyên, Phú Linh, Thanh Thủy và phường Hà Giang 1. Điểm đầu tại Km104+295 trùng điểm cuối Dự án giai đoạn 1 (xã Tân Quang); điểm cuối Km161+901,15 nút giao với Quốc lộ 2 tại Km307+500, kết nối Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Tổng mức đầu tư trên 14.800 tỷ đồng. Hiện vốn đã bố trí 2.100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, chủ đầu tư đang triển khai các gói thầu tư vấn phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM; Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

Đối với Dự án Đường từ trung tâm xã Sơn Thuỷ - cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đường nối IC4 đi Sơn Thuỷ lên cụm công nghiệp Phúc Ứng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô tổng chiều dài gần 38km (trong đó, đoạn đường Sơn Thủy - Kim Xuyên có chiều dài trên 21,7km; đường nối IC4 đi xã Sơn Thủy dài gần 16km), thuộc Dự án nhóm B. Dự kiến tổng mức đầu tư 2.780 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh đã khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị triển khai dự án như: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá tác động môi trường, xây dựng tiến độ chi tiết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đảm bảo thủ tục đầu tư đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tập trung thảo luận về cơ sở pháp lý lựa chọn các hình thức thực hiện gói thầu xây lắp đối với Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, giai đoạn 2 phù hợp thực tiễn triển khai hiện nay của tỉnh; phương án triển khai, đường găng tiến độ Dự án Đường từ trung tâm xã Sơn Thuỷ - cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đường nối IC4 đi Sơn Thuỷ lên cụm công nghiệp Phúc Ứng. Đồng thời dự báo những vấn đề phát sinh trong triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đồng ý với đề xuất của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh và các sở, ngành; thống nhất phương thức lựa chọn nhà thầu với hình thức đấu thầu các gói thầu xây lắp theo quy định thông thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư dự án xác định số lượng các gói thầu phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiến độ triển khai; phối hợp với các sở, ngành hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và kế hoạch triển khai tổng thể ngay trong tháng 11. Các sở, ngành xác định việc phối hợp triển khai các thủ tục thực hiện dự án là công việc ưu tiên đặt lên hàng đầu, sớm hoàn thành các bước để sớm triển khai đầu thầu, tổ chức thi công.

Về dự án đường Sơn Thủy đi Kim Xuyên và đường nối IC4 đi Sơn Thuỷ lên cụm công nghiệp Phúc Ứng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam tỉnh. Vì vậy, cần triển khai nhanh, phân định rõ trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời thực hiện theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” để rút ngắn thời gian thực hiện các bước, thủ tục đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lương Văn Đoàn đề xuất các phương án lựa chọn nhà thầu thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 2.

Đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ, khả thi; xác định rõ quy mô, tổng mức đầu tư, hướng tuyến, thời gian thực hiện; rà soát căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục đầu tư công; đất đai, môi trường; phân tích rõ tính khả thi trong thực hiện tiến độ triển khai.

Các sở, ngành liên quan và các địa phương vùng dự án phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm trên tinh thần “6 rõ”, nhất là trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn sớm và đủ, đảm bảo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuận lợi…