UBND tỉnh Nghệ An rà soát 14 dự án cần tháo gỡ vướng mắc kéo dài

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Tài chính, trong tổng số 14 dự án gặp khó khăn vướng mắc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phụ trách chỉ đạo có 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 2 dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách.

Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tổng hợp 14 dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với 12 dự án ngoài ngân sách hiện 6 dự án đã có kết luận thanh tra, đang trong quá trình rà soát các điều kiện theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147/NĐ-CP. Khó khăn hiện nay là chưa nhận đủ ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan liên quan là Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Có 2 dự án đang thanh tra gồm dự án Trụ sở Ngân hàng TMCP An Bình và Trung tâm Thương mại của Công ty CP Hoa Sen tại phường Trường Vinh. Diện xử lý sau khi hủy bỏ văn bản pháp lý về đất đai có Dự án Thủy điện Tiền Phong tại xã Tiền Phong của Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiền Phong.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch UBND phường Tân Mai phát biểu liên quan đến dự án trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bên cạnh đó nhóm vi phạm trật tự xây dựng, đất đai gồm 2 dự án: Trung tâm Thương mại khách sạn và Dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn tại phường Trường Vinh của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn; Bãi đậu xe, chợ và cơ sở chế biến hải sản tại phường Tân Mai của Hợp tác xã Dịch vụ chợ và Chế biến hải sản Đoàn Kết.

Ngoài ra Dự án Thương mại dịch vụ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai của Công ty CP Đồng Sơn đã được đề xuất chuyển Thanh tra tỉnh vào cuộc để có cơ sở áp dụng Nghị quyết 29.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị đưa 2 "dự án" Trụ sở Ngân hàng TMCP An Bình và Trung tâm Thương mại của Công ty CP Hoa Sen ra khỏi danh mục dự án cần tháo gỡ vì thực chất cả 2 chưa đủ điều kiện hình thành dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các sở, ngành, địa phương đánh giá từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã có kết luận cho từng dự án.

Đối với 6 dự án đã có kết luận thanh tra giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các nội dung theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147/NĐ-CP; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cung cấp các hồ sơ, tài liệu báo cáo, chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận các nội dung và giao nhiệm vụ cho các sở ngành. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án Thủy điện Tiền Phong đề nghị Văn phòng UBND chủ trì với các sở để rà soát lại vì tính chất phức tạp. Trung tâm Thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn tại phường Trường Vinh giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với phường, chủ đầu tư và phối hợp với các sở ngành liên quan để trình phương án xử lý trước ngày 15/11.

Dự án bãi đậu xe, chợ và cơ sở chế biến hải sản tại phường Tân Mai của Hợp tác xã Dịch vụ chợ và Chế biến hải sản Đoàn Kết giao Sở NN&MT rà soát lại để ngày 5/11 báo cáo UBND tỉnh theo hướng xử phạt và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Dự án thương mại dịch vụ tại phường của Công ty cổ phần Đồng Sơn giao thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra

Sở Tài Chính tiếp thu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cũng cho ý kiến đối với 2 dự án vốn ngân sách theo hướng đề xuất của chủ đầu tư. Trong đó Dự án Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, cắt giảm hạng mục giao thông nội bộ, bổ sung hạng mục xử lý môi trường và giảm tổng mức đầu tư; Cụm công nghiệp Nam Giangchủ đầu tư đề xuất dừng chủ trương đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao mốc thời gian thực hiện cụ thể để các sở ngành tập trung thực hiện. Ảnh: Nguyễn Toàn

Riêng Trụ sở Ngân hàng TMCP An Bình và Trung tâm thương mại của Công ty CP Hoa Sen tại phường Trường Vinh chủ trì cuộc họp thống nhất theo đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo đưa ra khỏi danh mục dự án cần tháo gỡ vướng mắc vì thực chất 2 dự án này chưa hình thành.