UBND tỉnh Nghệ An phê bình nhiều sở, ngành, địa phương chậm thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Theo đó, thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, và quản lý biên chế, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến hết ngày 03/11/2026, kết quả triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra. Cụ thể: Cấp tỉnh có 8/27 cơ quan, đơn vị đã thực hiện và gửi đầy đủ hệ thống bảng biểu, 5/27 cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhưng chưa gửi đầy đủ hệ thống bảng biểu, 14/27 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện và gửi hệ thống bảng biểu; cấp xã có 30/130 xã, phường chưa thực hiện và gửi hệ thống bảng biểu về Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, là cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Việc chậm triển khai, chưa triển khai hoặc triển khai nhưng chưa hoàn thành theo yêu cầu thể hiện sự thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu nhiệm vụ, UBND tỉnh phê bình và chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:

Phê bình Lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ không tham dự Hội nghị quán triệt, trao đổi, triển khai rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế vào sáng 4/11/2026 (theo Giấy mời số 507-GM/TU ngày 3/11/2026 của Thường trực Tỉnh uỷ). Yêu cầu Lãnh đạo các Sở nghiêm túc chấp hành chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và trách nhiệm tham gia các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện:

- 44 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện và chưa gửi hệ thống bảng biểu, gồm: Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại, Trường Cao đẳng Việt - Đức, Nhà Xuất bản Nghệ An, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban QLDA công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD Nông nghiệp và Môi trường, Vườn Quốc gia Pù Mát.

- UBND các xã, phường: Cửa Lò, Nghĩa Mai, Nghi Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tân Châu, Hùng Châu, Mường Quàng, Đô Lương, Văn Hiến, Thuần Trung, Lương Sơn, Hưng Nguyên, Yên Trung, Lam Thành, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Nhân Hòa, Môn Sơn, Hùng Chân, Bắc Lý, Mỹ Lý, Keng Đu, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Na Ngoi, Na Loi, Tân Mai.

- 05 cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhưng chưa gửi đầy đủ hệ thống bảng biểu: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu trong việc chậm triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên. Giao các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án biên chế theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; gửi đầy đủ hồ sơ, bảng biểu về Sở Nội vụ trước 15h ngày 5/11/2026 để tổng hợp , thẩm định gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật tình hình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Sau thời hạn nêu trên, tổng hợp đầy đủ danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu để xem xét, chỉ đạo và đánh giá xếp loại.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.