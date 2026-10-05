UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về các dự thảo quy định quản lý ngân sách, tài sản công

Cuộc họp diễn ra sáng 5/10, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham gia cuộc họp, góp ý dự thảo Quyết định quy định về lập, chấp hành, quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và UBND các xã, phường. Nội dung dự thảo quy định cụ thể về thời gian lập, gửi dự toán; báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính; căn cứ phân bổ, giao dự toán; chế độ báo cáo và công khai ngân sách.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày các dự thảo Quyết định. Ảnh: Thái Dương

Các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Đối với dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công trên địa bàn, trong đó có quy định đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, các ý kiến đề nghị cần nghiên cứu rút ngắn, đơn giản hóa trình tự, thủ tục cho thuê, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo theo hướng cụ thể, dễ thực hiện và phù hợp với các quy định hiện hành.

Đối với việc lập, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách, đồng chí Bùi Thanh An lưu ý các quy định phải bảo đảm đầy đủ về thời gian lập, gửi dự toán; căn cứ phân bổ, giao dự toán; chế độ báo cáo, công khai ngân sách và các nội dung liên quan. Việc thực hiện phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với việc cho thuê nhà, đất là tài sản công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục bổ sung, làm rõ đối tượng áp dụng, tiêu chí, mức và hình thức hỗ trợ, cũng như trình tự, thủ tục cho thuê trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 20/2026 của Chính phủ.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

Đồng chí Bùi Thanh An đồng thời lưu ý phải xác định mức giá cho thuê phù hợp đối với nhà, đất là tài sản công, nhất là những tài sản có vị trí thuận lợi, giá trị thương mại cao; qua đó vừa tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh thất thoát tài sản Nhà nước.