UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý hành vi cản trở hơn 100 học sinh xóm Tiến Sơn đến trường

Đến hôm nay, sau hơn một tháng kể từ ngày năm học mới 2026-2027 bắt đầu, vẫn còn 126/166 em học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn - Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam vẫn chưa đến trường.

Mặc dù nhà trường, các ban, ngành đoàn thể, chính quyền các cấp đã vào cuộc tuyên truyền, vận động các gia đình đưa con em đến trường trong suốt thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng lãnh đạo các sở ngành liên quan kiểm tra thực trạng tại điểm trường lẻ Tiến Sơn.

Trước đó, chính quyền xã Quỳnh Tam và các ban, ngành liên quan đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để vận động người dân ở thôn Tiến Sơn đồng ý với chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về học tại Trường Tiểu học Tiến Sơn và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Được biết, điểm lẻ Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998, chỉ có 5 phòng học đã xuống cấp, cơ sở vật chất không đảm bảo.

Từ kết quả kiểm tra trong các ngày 29/8, 11/9 và 27/9, các đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An nhận thấy cơ sở vật chất điểm lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, không có phòng học chức năng và không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu để tổ chức dạy học.

Chuyển học sinh về học tại điểm chính thuộc Trường tiểu học Quỳnh Tam nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của học sinh.

UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn thuộc Trường tiểu học Quỳnh Tam là phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của học sinh.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho các em đến trường, UBND tỉnh cũng đã bố trí xe ô tô đưa, đón học sinh thôn Tiến Sơn ngày hai buổi, đồng thời hỗ trợ kinh phí ăn bán trú tại trường.

Chính quyền địa phương bố trí xe đưa đón sáng và chiều cũng như hỗ trợ bữa ăn bán trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em đảm bảo việc học tập.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho học sinh tới trường thuận lợi, sau 2 tháng thi công khẩn trương, tuyến đường từ thôn Tiến Sơn đi thôn 10, xã Quỳnh Tam đã hoàn thành. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn cung đường đi lại từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày mưa gió.

Sẽ xử lý nghiêm các hành vi cản trở học sinh đến trường

Mặc dù quyết định chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Việc này được thực hiện theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ và Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập, an toàn của học sinh và công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn một tháng trôi qua, vẫn nhiều học sinh chưa được đến trường học tập.

Nhà trường cũng bố trí giáo viên kèm các em để tránh bị hổng kiến thức sau nhiều ngày nghỉ học.

Liên quan đến vấn đề này, UBND Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Quỳnh Tam tiếp tục nắm tình hình, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón học sinh; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cản trở việc đưa học sinh đến trường, đưa thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Liên quan đến sự việc này, ngày 5/10, cơ quan Công an đã mời một số phụ huynh đến làm việc để làm rõ hành vi cản trở các em học sinh đến trường.

Việc triệu tập phụ huynh lên làm việc đúng với nội dung đã được đề cập tại buổi đối thoại giữa UBND tỉnh và nhân dân thôn Tiến Sơn.

Tại buổi làm việc này, Đại tá Trần Hướng Nam - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cũng cho biết, qua nắm tình hình và thu thập tài liệu, lực lượng chức năng ghi nhận một số biểu hiện có dấu hiệu liên quan đến việc kêu gọi, ngăn cản học sinh đến trường; xuyên tạc chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước; sử dụng các trang Facebook để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp các lực lượng chức năng nắm tình hình và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành kích động, xúi giục, ngăn cản học sinh đến trường.

Các hành vi kêu gọi, kích động, xúi giục, ngăn cản học sinh đến trường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hình sự như: “Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 - Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, các hành vi tuyên truyền thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách về giáo dục, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, lợi dụng không gian mạng đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang, xuyên tạc về vụ việc sẽ phải chịu những hình phạt nặng về hành chính có thể lên tới 50 triệu đồng.