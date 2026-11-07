UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ ngày 6 - 7/11

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, từ đêm 6/11 đến sáng 7/11, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các xã Bắc Hà, Bảo Nhai, Bản Liền, Cao Sơn, Lùng Phình, Si Ma Cai, Văn Bàn, Võ Lao, gây ngập úng, sạt lở đất. Nhiều nhà ở, tài sản, diện tích sản xuất của Nhân dân và một số công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã bị ảnh hưởng khẩn trương tổ chức thực hiện ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kiên quyết di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân trong thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các lực lượng của tỉnh đến hỗ trợ, chi viện cho địa phương.

Cùng với đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại; phân loại mức độ thiệt hại đối với nhà ở, sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng và tài sản của Nhân dân; đồng thời, triển khai thực hiện ngay các chính sách hiện hành của Nhà nước để hỗ trợ người dân, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, giúp các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn cục bộ sáng 7/11/2026 gây ngập nhà dân ở xã Bắc Hà.

Các xã chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định, đồng thời cập nhật số liệu thiệt hại phát sinh gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các địa phương duy trì chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, đôn đốc tổng hợp thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại; kịp thời cảnh báo để các địa phương chủ động ứng phó. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo lãnh đạo tỉnh theo quy định.

Lực lượng dân quân và người dân xã Bản Liền khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh do UBND xã cung cấp)

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng, ách tắc giao thông; bố trí biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng tại các vị trí nguy hiểm. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai để ứng phó, khắc phục hậu quả; sẵn sàng hỗ trợ, chi viện lực lượng khi cần thiết. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã phối hợp phân luồng, kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sơ tán và nơi xảy ra thiên tai.